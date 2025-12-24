Un colexio que educa, coida e acompaña
O CPR Plurilingüe Eduardo Pondal ofrece educación integral desde a infancia ata a ESO
O CPR Plurilingüe Eduardo Pondal é un centro educativo que aposta por unha formación integral, na que a aprendizaxe, o benestar emocional e os valores humanos van da man. Situado nun contorna natural privilexiado, o colexio soubo converter a natureza nunha ferramenta educativa fundamental, ofrecendo ao seu alumnado experiencias de aprendizaxe vivenciais, sensoriais e altamente significativas.
O contacto directo co contorna natural forma parte do día a día do centro. Actividades ao aire libre, paseos didácticos, observación da flora e da fauna ou dinámicas cooperativas permiten que o alumnado aprenda dunha maneira máis motivadora e próxima. Estas experiencias vívense con especial ilusión, favorecendo a autoestima, a comunicación e o desenvolvemento persoal, ao tempo que fomentan o respecto polo medio ambiente.
A Escola Infantil do CPR Plurilingüe Eduardo Pondal representa o primeiro gran paso nesta traxectoria educativa. É un espazo próximo e acolledor, enfocado na estimulación temperá, na diversión e no descubrimento do mundo que rodea aos máis cativos. A través do xogo, da exploración e do acompañamento, os nenos e nenas comezan a construir as súas aprendizaxes e, sobre todo, a crear lazos de amizade que, en moitos casos, se manteñen ao longo de toda a súa etapa escolar. Para eles, o colexio convértese nunha segunda familia que os acompaña desde a infancia ata a ESO.
O centro tamén destaca polo seu firme compromiso co benestar emocional e social do alumnado. Conta con protocolos específicos para previr e combater o acoso escolar, como o programa KiVa, no que toda a comunidade educativa traballa de maneira coordinada para detectar e actuar ante posibles casos de bullying, discriminación ou abuso. Ademais, este curso incorporouse a figura dun terapeuta especialista en educación que acompaña, apoia e axuda ao alumnado a xestionar emocións, conflitos e diferentes procesos persoais, reforzando un clima de seguridade e confianza.
Outro aspecto diferenciador do CPR Plurilingüe Eduardo Pondal é a súa cociña propia, un valor engadido que achega unha gran calidade ao servizo que ofrece o centro. A través dunha alimentación baseada na comida de sempre, artesanal, saudable e cociñada con mimo, o alumnado aprende a importancia duns hábitos alimentarios saudables, favorecendo o seu desenvolvemento e benestar.
O colexio, como centro vinculado á rede de ESCOLAS UNESCO, aposta ademais por unha educación aberta ao mundo. Ao longo do curso desenvólvense actividades como feiras de proxectos con proxección fóra do centro, intercambios con diferentes países a través de Erasmus+ e experiencias que fomentan a multiculturalidade. Estas iniciativas permiten ao alumnado coñecer outras culturas, aprender idiomas e desenvolver unha mentalidade aberta, respectuosa e global, acorde co noso compromiso coa mellora constante e coa excelencia do noso alumnado.
Para rematar, o centro conta con dúas unidades de Educación Especial integradas dentro do propio centro. Estas aulas reflicten a diversidade do alumnado, poñendo en valor as capacidades individuais e lembrando que as diferenzas enriquecen o grupo e forman parte esencial da súa identidade. Incluidas dentro do centro ordinario, favorecen a participación activa do alumnado na vida escolar, promovendo a convivencia, o respecto e unha inclusión real no día a día do colexio.
En definitiva, o CPR Plurilingüe Eduardo Pondal é moito máis ca un colexio: é unha comunidade educativa que educa, coida e acompaña ao seu alumnado en cada etapa do seu crecemento, cunha mirada inclusiva, próxima e comprometida co futuro.
