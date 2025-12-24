Cocina y arte en perfecta armonía

Son numerosos los restaurantes y casas de comidas en todo el mundo que han sabido maridar arte y gastronomía. Como admiradora de Yayoi Kasuma, me gustaría visitar el restaurante Piqniq en Hong Kong, para poder contemplar su enorme calabaza roja con lunares blancos. Pero vamos a quedarnos en el ámbito local y destacar los restaurantes de Lalín que nos ofrecen propuestas culinarias cambiantes, adaptadas a cada temporada, usando siempre los productos de calidad procedentes de las huertas y también “cambiante” en cuanto a la decoración de sus comedores llenos de obras de arte, principalmente arte gallega, que van aumentando cada año sus colecciones y apostando por los artistas noveles y algunos de los consolidados que han fallecido.

Son varios los restaurantes y casas de comidas, como el Mesón de Alberto, un referente en este Ayuntamiento en cuanto a su variada carta de excelentes carnes, pescados, marisco y sin faltar el cocido de Lalín. El comedor principal se hace especialmente acogedor por la gran cantidad de obras que decoran sus lienzos murales. Podemos admirar obras de Laxeiro, Sucasas, Lugrís, Acisclo Manzano, Quintana Martelo, entre otros creadores.

El restaurante La Molinera, en su segunda generación, sus hijos Diego y Ana vienen manteniendo el espíritu de coleccionista heredado de su padre Alfonso, adquiriendo obra especialmente de artistas locales, Sucasas, F. Lareo, Armindo Salgueiro, Nicolás G. Aller y algunos gallegos como Moreiras, Lazcano, Jorge Castillo, Lodeiro o Acisclo Manzano. En el plano gastronómico siempre han sido un referente en esta villa de Lalín. Su carta es extensa y contempla los más exquisitos platos de pescados, carnes y mariscos. En esta época, el cocido es uno de los platos más demandados. Destaca su amplia carta de vinos.

Casa do Polo, otro ejemplo a seguir. Destaca por su excelente cocina tradicional, destacando por su precio/calidad y la familiaridad de sus clientes. Entre sus especialidades está el pollo al grill, embutidos, asados de carne y el cocido de Lalín. Destaca en primavera y verano el sabor y calidad de los productos de su propia huerta, especialmente los tomates, lechugas, guisantes, espinacas y frutas. Desde hace años viene confeccionando un calendario que reproduce una obra de algún artista gallego, contando en su comedor con creaciones de reducido tamaño, pero todas ellas de gran calidad. Aquí también podemos admirar obras de Sucasas, Misha Bies Golas, Lareo, Paio, Armindo, Ehlaba, Acisclo Manzano, Se Senande, entre otros. A seguir potenciando el coleccionismo. Feliz Año Nuevo para todos/as.

Restaurante Cabanas, sigue la misma dinámica de los restaurantes anteriormente citados. Podemos afirmar que la esencia de los restaurantes de Lalín está en realzar los buenos ingredientes para que logren ser los verdaderos protagonistas de cada plato. Podemos decir que el 90 por ciento de los productos son fresco y de calidad, dado que en Galicia interior contamos con una gran diversidad agrícola y ganadera, especialmente vacuno y porcino. Este restaurante también está especializado en el plato estrella de esta comarca de Deza que es el cocido. Sus comedores están decorados con obras de artistas gallegos, entre ellos, Acisclo Manzano, Nicolás G. Aller, Sucasas…etc.

Otros restaurantes, no menos importantes, decoran sus paredes con los carteles que cada edición de la Feria Internacional del cocido de Lalín lo llevan realizando artistas de la comunidad gallega y que este año en su XVII edición el artista invitado por el señor alcalde, José Crespo, ha sido …. Barreiro.