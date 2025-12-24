Cerdedo Cotobade firma su primer convenio colectivo y avanza en servicios

El Concello de Cerdedo-Cotobade formalizó en 2025 dos hitos importantes para su administración. En primer lugar, firmó el primer convenio colectivo de la historia para su personal laboral, regulando horarios, salarios, pago de horas extra y permisos. El alcalde, Jorge Cubela, destacó que este acuerdo permitirá sistematizar y documentar la relación entre el ayuntamiento y su plantilla, tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y gracias al consenso alcanzado entre el grupo de gobierno, los trabajadores municipales y las centrales sindicales.

Como segundo hito, el Concello confirmó que ya estaba trabajando en la modernización y digitalización de los servicios municipales, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano y agilizar los trámites administrativos. Estas iniciativas reflejan la apuesta del gobierno local por la eficiencia, la transparencia y la mejora de las condiciones laborales de su personal, consolidando un modelo de gestión más moderno y participativo.