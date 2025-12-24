El centro de salud de A Estrada continúa ganando reconocimientos
M. G.
El centro de salud de A Estrada ha sido nuevamente reconocido como el mejor de España en la vigésima edición de los Premios Best In Class (BIC), obteniendo este galardón por sexta vez. Estos premios distinguen a centros de atención primaria, hospitales y unidades que destacan por la excelencia en la atención a pacientes, evaluada mediante el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP). La Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y diversas sociedades científicas garantizan la objetividad del proceso. Su director, Juan Sánchez, recibió el premio, incorporando al centro a la Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios, reafirmando la calidad e innovación del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo