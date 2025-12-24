Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NOVIEMBRE 2025

El centro de salud de A Estrada continúa ganando reconocimientos

Juan Sánchez, Jorge Aboal y Federico Martinón.

Juan Sánchez, Jorge Aboal y Federico Martinón. / FdV

M. G.

El centro de salud de A Estrada ha sido nuevamente reconocido como el mejor de España en la vigésima edición de los Premios Best In Class (BIC), obteniendo este galardón por sexta vez. Estos premios distinguen a centros de atención primaria, hospitales y unidades que destacan por la excelencia en la atención a pacientes, evaluada mediante el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP). La Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y diversas sociedades científicas garantizan la objetividad del proceso. Su director, Juan Sánchez, recibió el premio, incorporando al centro a la Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios, reafirmando la calidad e innovación del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza.

TEMAS

