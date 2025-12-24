Bueu vive o Nadal en familia
A programación esténdese ata o 6 de xaneiro e abrangue diferentes propostas culturais e deportivas para unir á cativada e aos máis maiores
Bueu ten claro que o Nadal é unha época para gozar e compartir en familia. Boa mostra disto é o seu programa, «dos máis completos e no que colaboran o Concello e os colectivos locais», como destaca a concelleira de Cultura Carmen García.
A punto de celebrar o propio día de Nadal, a veciñanza de Bueu disfrutou nestas últimas semanas de maxia, contacontos, cinema, actuacións musicais, obradoiros, deporte e moito máis, principalmente na carpa de As Lagoas, pero tamén no Centro Social do Mar e outros espazos das parroquias. Pero aínda hai eventos dabondo ata o día 6 de xaneiro. Por exemplo, faltan as tradicionais visitas dos seres máxicos destas destas. Hoxe estará Papá Noel na carpa de Nadal, situada no aparcadoiro de As Lagoas, de 16 a 19 horas. O Apalpador pasará por Bueu o 26 ás 11 horas, mentres que o 5 de xaneiro está programado un recibimento cos Reis Magos, que chegarán ás 11 horas ao peirao nas embarcacións tradicionais e desfilarán polo casco urbano dende as 17 horas.
Actividades infantís
Hoxe haberá ata as 13.30 horas actividades e inchables na carpa de As Lagoas, pero nos próximos días haberá moitas máis actividades para a cativada. O 26, os Bolechas visitarán a vila co espectáculo «As lamberetadas de Nadal», programado ás 19 horas no Centro Social do Mar. Por outra banda, a carpa das Lagoas acollerá os shows dos magos o Mago Teto (29 de decembro ás 19 horas) e do Mago Paco (3 de xaneiro, ás 12 horas).
O 30 de decembro desenvolverase a actividade «Debuxos animados na Banda», con Marc Taeger e Olalla González no Estaleiro de Purro, onde se proxectarán tamén curtas infantís de Nadal. E para despedir o ano, Peter Punk actuará na carpa de As Lagoas o 31 de decembro ás 11.30 horas cunhas badaladas miúdas solidarias por Palestina. 2026 arrinca co contacontos «Cacivai» de Pablísimo na Biblioteca de Cela, o 2 de xaneiro.
Música
A música non pode faltar nestas datas especiais. Así, hoxe e mañá,dende Retrouso de Cela estarán levando o Bando de Nadal polas rúas da parroquia; mentres que o día 28 será o concerto da Banda de Música de Bueu ás 20 horas. Na madrugada do 31 de decembro, a orquestra Distrito 7 estará na carpa de As Lagoas para recibir o 2026. Xa en Reis, a Asociación Cultural Santos Reis organiza a tradicional Romaría de Reis na contorna dos Santos Reis.
E moito máis!
O deporte tamén ten o seu oco nestas festas. O Concello organiza clases gratuitas de zumba e de aquagym na piscina municipal (22, 23, 29 e 30 de decembro), que precisan inscrición previa no 986138689. Estas instalacións tamén acollerán un torneo adulto de xadrez o día 27, ás 17 horas.
O 28, o Club de Atletismo Galaicas organiza a Carreira San Silvestre «Bye bye 2025», a partir das 17 horas, con xincana infantil previa e agasallos para os participantes.
E para comezar o novo ano con enerxía, o 3 de xaneiro ás 17 horas haberá un torneo de futbolín na carpa de As Lagoas (inscricións en cultura@concellodebueu.gal) e o 6, Día de Reis, un campionato aberto de billarda a partir das 18 horas.
Lembre que todos os detalles das actividades pódense consultar nas redes sociais do Concello de Bueu e na súa páxina web.
