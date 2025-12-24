Belén Cachafeiro recupera la alcaldía de Forcarei

Belén Cachafeiro se convirtió en alcaldesa de Forcarei tras una moción de censura presentada por el PP y el concejal no adscrito Rafael Fiestras, apoyada por la entonces reciente sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó la necesidad de mayoría reforzada. La sesión, con alta asistencia vecinal, abordó el deterioro del gobierno PSOE-Bloque, seis años sin presupuestos y pérdidas de subvenciones. La exalcaldesa Verónica Pichel expresó desacuerdo, pero felicitó a Cachafeiro y prometió una oposición constructiva.

La nueva alcaldesa se mostró emocionada al agradecer el apoyo de sus compañeros concejales, de los vecinos y especialmente de su familia.