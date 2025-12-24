Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Banda de Muimenta y Tamara Seijas, Lalinenses do Ano

Tamara Seijas.

Tamara Seijas. / FdV

M.G.

La Banda de Música Popular de Muimenta y la ciclista Tamara Seijas Fernández han sido elegidos Lalinenses do Ano. La banda celebra 150 años de actividad ininterrumpida, formando a jóvenes y manteniendo viva la tradición musical local. Tamara Seijas, de 27 años, destacó por sus logros en BTT y carretera, incluyendo campeonatos autonómicos y un fichaje profesional con Supermercados Froiz, así como por visibilizar el deporte femenino y su trayectoria previa en balonmano y equitación.

