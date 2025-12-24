La baliza V16 será obligatoria desde el 1 de enero: FARO te ayuda a conseguirla al mejor precio

Según el informe «Conocimiento, actitudes y comportamiento de compra de los conductores españoles con relación a la nueva luz de emergencia conectada V16 obligatoria», elaborado por Osram, el 65% de los automovilistas desconoce los detalles de la nueva regulación de la DGT, que obliga a portar una baliza luminosa en el vehículo a partir del 1 de enero de 2026.

Este dispositivo sustituirá el uso de los triángulos de señalización en casos de avería o accidente. Se coloca sobre el capó del coche y emite una luz de alta intensidad de forma intermitente en un radio de 360 grados. Pero esa no es su única utilidad: se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real e informar a otros usuarios de la vía.

Sin embargo, no todas las balizas que se comercializan ahora mismo pueden ejercer esa función; solo los modelos homologados por la DGT, certificados por los laboratorios técnicos IDIADA o LCOE. Es importante que, a partir del primer día del año nuevo, el dispositivo V16 esté en la guantera, siempre accesible y cargado. Si carecemos de él, la sanción puede ascender a los 200 euros.

El objetivo final de este nuevo aparato, como recuerda la DGT, es reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes de un vehículo accidentado deban abandonarlo para colocar ninguna señal y avisando a los otros conductores de que hay un obstáculo en la vía.

Baliza V16.

Características de la V16 de Fase Light

La baliza V16 de Fase Light es una de las aceptadas por la DGT y, por tanto, su uso será obligatorio a partir del 1 de enero. Su código de homologación es LCOE: 2023060544G1, viene con pilas y tiene un diseño "antigolpes", al estar fabricada con materiales de protección anticaídas y golpes. También es resistente ante condiciones meteorológicas adversas.

La señal luminosa que emite es sensible a un kilómetro de distancia y en 360º, garantizando una óptima visibilidad gracias a la tecnología led.

Además, incorpora un sistema de geolocalización que, una vez activado, envía la ubicación del vehículo detenido a la plataforma DGT 3.0, para compartirla con los demás conductores. Los datos siempre son anónimos. Por otro lado, dispone de la tecnología de Telefónica Tech, que cuenta con una tarjeta eSIM anónima válida durante 12 años sin coste adicional incorporada en el dispositivo.

Por último, la baliza incluye sin gasto para el usuario la aplicación SOS Alert. Esta app comprueba de forma anónima por el usuario si la baliza emite la señal correctamente y alerta a TIREA, organismo que trabaja con casi todas las aseguradoras y coordina la asistencia, cruzando los datos de posición de las grúas o talleres cercanos; entre otras funcionalidades.

Vehículos que deben usarla

Según informa la DGT, «están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre».