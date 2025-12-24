Audiolar te ayuda a que la Navidad suene mejor

Escuchar las risas de los nuestros, disfrutar plenamente de las conversaciones en torno a la mesa o seguir los villancicos cantados a plena voz estas navidades solo es posible cuando gozamos de una buena salud auditiva. Y en el centro Audiolar, el audioprotesista José Luis Cordeiro y la audióloga Carmen Couce llevan más de dos décadas velando por que todo eso se cumpla sin problema; para que tanto la Navidad como el resto del año suene bien.

«La prevención y la detección de posibles problemas auditivos a tiempo es clave para nuestro bienestar», reconocen. Su negocio está ubicado en el número 14 de la Avenida de Marín, en Cangas, y se ha convertido en un referente en salud auditiva para toda la comarca de O Morrazo.

Algo tan pequeño como un audífono puede generar mejoras enormes en la calidad de vida de las personas y en sus relaciones sociales. Además, gracias a los constantes avances tecnológicos, se fabrican cada vez más cómodos y discretos y, en los últimos años, se están asentando los que se cargan como si fueran un teléfono móvil. En definitiva, cada vez es posible alcanzar un bienestar mayor en materia auditiva y en Audiolar disponen de una amplia variedad de opciones y ofrece a sus clientes facilidades para adquirir o renovar sus aparatos.

Por un lado, los audífonos cuentan con una garantía de 5 años y se pueden financiar en un plazo de hasta 24 meses sin intereses. Durante esta temporada también se puede aprovechar una oferta especial, a través de la cual,si se adquieren dos audífonos, la segunda unidad sale a mitad de precio.

Cuidado todo el año

Para quienes ya son usuarios de esta tecnología, los profesionales de Audiolar recuerdan que la época navideña es ideal para poner a punto estos aparatos. «Se basa en un chequeo del canal auditivo durante el que se comprueba que no hay cera ni posibles infecciones, además de la revisión completa de los audífonos, como siempre de forma gratuita», explican los profesionales.

Además, es «recomendable» hacerse una revisión anual del oído a partir de los 50 años, «tengamos o no síntomas». Existen diferentes tipos de hipoacusia según la localización de la lesión o en función de sus causas. Sea cual sea su caso, en Audiolar estarán encantados de poder atenderle.

Y recuerda: para estar presente estas fiestas, pero también el resto del año, y no perderse ni un detalle, no debemos dejar de prestar atención a nuestros oídos. Tal vez un buen propósito de año nuevo sea, precisamente, empezar a cuidar mejor nuestra audición.