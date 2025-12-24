Aprobada la segunda fase para el Polígono de Toedo
El plan contempla ampliar el polígono con 156.685 metros cuadrados adicionales a la superficie actual
M. González
El Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (PEOSE) permitirá la segunda ampliación del polígono industrial de Toedo, en A Estrada, añadiendo 156.685 metros cuadrados a la superficie actual, que alcanzará un total de 347.239 m². Promovido por la sociedad pública Xestur, el proyecto cuenta con un presupuesto superior a 13 millones de euros y responde a la creciente demanda de espacio por parte de empresas ya implantadas y nuevos proyectos interesados en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes.
El polígono de Toedo se ha consolidado en los últimos años como un referente industrial en la zona, pero la falta de suelo limitaba su capacidad de crecimiento. La ampliación busca facilitar la llegada de nuevas inversiones y consolidar empleo estable, considerando la disponibilidad de suelo como un factor clave para el desarrollo económico.
Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de ordenación del suelo empresarial en Galicia, que incluye actuaciones como el nuevo parque de Fragamoreira en Poio, la ampliación del Campiño en Pontevedra, el polígono de Louredo en Mos-Redondela, la ampliación del Pousadoiro en Vilagarcía y el crecimiento de la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves, así como la urbanización de Lalín 2000 y la reurbanización de la Central de Transportes y Terminal Intermodal de Ponte Caldelas.
La ampliación de Toedo es una de las intervenciones más significativas en suelo industrial del interior de la provincia. Se espera que refuerce el tejido económico local y genere empleo, aunque primero deberá superar la tramitación urbanística y ambiental. Será en esa fase cuando se definirán plazos, comercialización de parcelas, servicios e infraestructuras de apoyo. El proyecto llega en un momento crítico para evitar la fuga de inversiones hacia otras áreas con mayor disponibilidad de suelo industrial.
