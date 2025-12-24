Más de 500 expositores de 26 países se citan en Cimag-Gandagro

Silleda volvió a convertirse en un punto de encuentro clave para el sector agropecuario con la celebración de la V Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería (Cimag-GandAgro), que tuvo lugar del 20 al 22 de febrero de 2025. La cita reunió a 508 firmas expositoras procedentes de 26 países, un 20% más que en la edición anterior, con 174 empresas con presencia directa y 334 marcas representadas.

La feria ocupó una superficie bruta de 26.000 metros cuadrados, distribuidos entre los dos pabellones principales, una gran carpa anexa y parte del paseo central, donde se expusieron ganaderías de vacuno frisón y maquinaria agrícola de última generación. La muestra incluyó novedades en sanidad animal, nutrición, fertilizantes, genética, sistemas de ordeño y equipos para explotaciones ganaderas, así como maquinaria para cultivo de forraje, viñedo y patata.

Los actos destacaron por los concursos de ganado frisón, con 159 reses participantes, y el concurso de innovaciones tecnológicas con 35 propuestas de 26 empresas. Además, se celebraron conferencias, presentaciones y demostraciones, incluyendo una jornada formativa del departamento de Medio Rural para jóvenes agricultores, consolidando a Cimag-GandAgro como referente en innovación agropecuaria.