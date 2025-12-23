Sanxenxo recibirá el Año Nuevo por todo lo alto: fuegos artificiales y espectáculos en el Pazo de Nadal

El Concello de Sanxenxo tiene preparada una gran variedad de actividades para seguir disfrutando de la magia de la Navidad lo que queda del año y, por supuesto, para dar la bienvenida al 2026.

El Pazo de Nadal, una carpa de más de 2.000 metros cuadrados con pista de hielo y americana y mercadillo navideño, será el epicentro de la programación, pero también habrá música y ocio en las distintas parroquias del municipio.

Por ejemplo, mañana, día 24, a partir de las 16:00 horas, la Asociación Soalleira de Dorrón organiza una sesión de panxoliñas con el Apalpador. Ese mismo día, la Ciclocabalgata de Papá Noel hará un recorrido desde la Piscina Municipal hasta el Pazo de Nadal, a las 16:30 horas.

El propio día de Navidad se celebrará el Belén Viviente de Noalla y abrirá la carpa para disfrutar de la pista de hielo y la zona gastro, mientras que el día 26 se celebrará un encuentro Kpop a las 17:00 horas y concierto de Teo Cardalda, a las 21:00 horas.

La parroquia de Noalla acogerá el día 27 el espectáculo familiar "Un paxe real en apuros" (Bosque de Nadal de Noalla, 17:30 horas). Ese sábado 27 en el Pazo de Nadal habrá pasarrúas y actuación de Abiñadoira, a partir de las 18:00 horas, además de juegos navideños de 17:00 a 20:00 horas y el show "Isto é rock", de Carolina Rubirosa y Javier Becerra, a las 20:00 horas. El 28 se repetirá la sesión de juegos y habrá un concierto de panxoliñas a las 19:00 horas y el 29, O Apalpador visitará el Pazo, seguido de los cantos de taberna de @deviño.

Celebración de Fin de Año

Para terminar bien el año, el 30 de diciembre habrá un tardeo en el Pazo de Nadal con concierto de Trío Somoza a las 21:00 horas. Por otro lado, el Concello de Sanxenxo y la Asociación O Cubreiro organizan una fiesta de Fin de Año adelantada el día 31 de diciembre por la mañana, desde las 12:00 horas, en la Praza Pascual Veiga. Colaboran en ella los locales comerciales de la zona.

Iluminación navideña del Concello de Sanxenxo. / Concello de Sanxenxo

Durante ese último día del 2025, la Fundación Aladina convoca la iniciativa solidaria "Chapuzón por unha ilusión" en la Playa de Silgar. Empezará a las 17:00 horas y las inscripciones se puede realizar esa misma tarde, una hora antes del evento.

Además, a partir de las 20:00 horas, el cielo se iluminará con el espectáculo pirotécnico propio de Fin de Año. Los fuegos se lanzarán desde el Puerto Deportivo Juan Carlos para despedir por todo lo alto el año. El resto del día, la carpa mantendrá las puertas abiertas con su zona gastro y las pistas de hielo y americana.

Cabalgata y concierto de Reyes Magos

Ya entrado el 2026, el 2 de enero hay programado un concierto de La Movida a las 21:00 horas en el Pazo de Nadal. El 3 de enero se celebrará un certamen de panxoliñas en la Casa Priorato de Arra, a las 17:00 horas. Está organizado por la Asociación Veciños de Arra e Catadoiro. La carpa acogerá ese día un espectáculo interactivo para la infancia, "A bailar no Nadal", a las 17:45 horas, y el concierto Mambas Negras, a las 21:00 horas. Al día siguiente será el turno de Roto & Descosida con "Ciencia que alimenta" (17:00 horas) y show de Pakolas (19:30 horas).

El día previo a Reyes, el 5 de enero, el Pazo de Nadal acogerá la Danza de Reis, a cargo de la Asociación Soalleira de Dorrón, desde las 12:00 horas.

Los Reyes Magos recibieron a todas las familias en el pabellón de Nantes en la edición anterior.. / FDV

La carpa también albergará desde las 16:30 horas la recepción de los Reyes Magos de Oriente, hasta las 18:30 horas. Después se desarrollará la tradicional cabalgata, que recorrerá la Praza dos Barcos, el Paseo de Silgar, la Avenida de Galicia y la calle Rafael Picó. A las 19:30 horas habrá un Belén viviente en colaboración con la Asociación Lembranzas en el Xardín A Curva.

El 6 de enero volverán los Reyes Magos a Sanxenxo: la Asociación Xuvenil Os Raposos organiza una Cabalgata de Reyes a las 11:00 horas en la Escola de Educación Infantil de Aios y a las 17:00 horas, cabalgata en Noalla, promovida por la Asociación Comisión Festas Virxe do Carme de Noalla.

Además, el Día de Reyes tendrá lugar en la Plaza Emilia Pardo Bazán el Concierto de Reyes a cargo de la Banda de Música de Sanxenxo. Está organizado por la Sociedad Musical Sanxenxo y dará comienzo a las 19:30 horas. Durante el evento se entregarán los premios del concurso de iluminación del concello y se despedirá la Navidad hasta dentro de otros 12 meses.