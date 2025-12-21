La nefrología, una especialidad clave en el cuidado de la salud

La prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) mantiene un ritmo de crecimiento progresivo en España según los datos más recientes dados a conocer en el 55º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. La doctora Miriam Samprón, quien asumió recientemente la jefatura del servicio de Nefrología del hospital Ribera Povisa, comenta: «dado el incremento que estamos viendo de la enfermedad renal crónica, necesitamos seguir impulsando estrategias preventivas y un manejo optimizado para frenar su crecimiento y su impacto en la población y el sistema sanitario».

«Entre las principales causas de la ERC en nuevos pacientes, está la diabetes, que se consolida otro año como la causa más frecuente de entrada a tratamiento renal sustitutivo y representa el 24% del total de los casos (1.669 pacientes)», señala la doctora Samprón. «Como problema de salud prioritario, el Ministerio de Sanidad ha incluido la ERC dentro de su Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud».

Síntomas y prevención

«La ERC afecta aproximadamente un 10 % de la población, aunque la mayoría de los pacientes no sabe que la padece. Cuando aparecen síntomas, el daño renal ya suele estar avanzado», advierte la especialista.

«Por eso es importante hablar de estas patologías para promover hábitos saludables, controles de tensión arterial, análisis de sangre y orina, y revisiones en personas con diabetes o hipertensión, que son los grupos más vulnerables», explica

«Una de nuestras prioridades es reforzar la detección precoz de las enfermedades renales y mejorar el seguimiento integral de los pacientes. Queremos que la nefrología tenga un papel más visible dentro del hospital y que cualquier persona en riesgo pueda acceder a evaluaciones preventivas antes de que el daño renal sea irreversible», apunta.

De izq. a dcha: Cintia Caramés, Miriam Semprón, y Alba Cristina Herrera, nefrólogas de Ribera Povisa. / FdV

«Es importante que se consulte con el especialista si se notan cambios en la cantidad o color de la orina, por ejemplo. En Ribera Povisa contamos con un equipo multidisciplinar que cuenta con nefrólogas, enfermeras y otras especialidades a las que podemos derivar a los pacientes que así lo necesiten».

«También es clave mantener un canal de comunicación fluido entre el hospital y la atención primaria, ya sea a través de las e-consultas o por contacto directo telefónico», añade.

«Con esta intención se ha celebrado la ‘I Jornada de Continuidad Asistencial: Nefrología- Atención Primaria’ en las que participamos toda el área sanitaria de Vigo junto con los médicos de atención primaria de dicha área, lo cual refuerza la comunicación y el manejo de los pacientes de nuestra zona».

Mejoras en la atención

La incorporación de una nueva nefróloga al equipo es una apuesta por brindar mayor capacidad de atención a los pacientes en Ribera Povisa.

Por su parte, el servicio de hemodiálisis del hospital se vuelca en una atención integral y de calidad, donde el cuidado físico de los pacientes esté siempre acompañado de un trato cercano, humano y empático.

Se han reorganizado las agendas para poner en marcha un turno intermedio en días alternos. Estas medidas han permitido aumentar la capacidad en los tratamientos y se asegura un acceso más rápido y eficiente al creciente número de pacientes que requieren atención especializada.

El equipo es consciente de que la hemodiálisis es más que un tratamiento médico, ya que condiciona la vida diaria de los pacientes que tienen que pasar una media de tres horas, tres días a la semana en la sala de hemodiálisis. Por eso, el personal del servicio organiza todo tipo de actividades enfocadas a mejorar lo máximo posible la experiencia de los pacientes durante el tratamiento y velar por su bienestar emocional.

«El servicio de nefrología es un equipo consolidado formado por médicos, enfermeras auxiliares, y plenamente integrado en un hospital general de alto nivel como es Ribera Povisa. Nuestros pacientes conocen bien como trabajamos, y no sólo desde un punto de vista técnico, sino también desde ámbito vocacional y humano. Todo el equipo apuesta por seguir ampliando la atención de pacientes con patología renal y cuidando de la salud de todos», concluye, por su parte, la directora gerente, la doctora Ángela Guerra.