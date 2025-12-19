Zona Aberta fai voar a maxia do Nadal en Vilagarcía de Arousa
Personaxes de conto, chocolatadas e os Paxes Reais enchen as rúas de maxia » Haberá sorteo de 3.000 € en vales e actividades familiares que animan as compras de proximidade
M. González
Vilagarcía de Arousa vístese de festa para recibir a súa veciñanza e visitantes nunha programación que combina a tradición destas datas coa diversión e promoción do comercio local. As rúas da cidade volverán encherse de espazos emblemáticos que xa forman parte da identidade das festas: a noria, a casiña e o tren, lugares ideais para pasear, atoparse e facer fotos.
A novidade deste ano é un impoñente globo aerostático de 7 metros de altura, que se converte no novo protagonista da campaña “Zona Aberta Fai Voar o Nadal”. Este lema non só quere transmitir ilusión, movemento e vida, senón tamén recordar a importancia de mercar no comercio de proximidade, apoiando aos establecementos locais e contribuíndo á vitalidade económica da cidade.
Sorteos e premios que fan voar o comercio
O comercio de Vilagarcía quere agradecer á súa clientela coas seguintes iniciativas. Todas as persoas que realicen compras nos establecementos asociados entrarán no sorteo de 3.000 euros en vales de compra, repartidos en tres premios de 1.000 euros, que se celebrará o 8 de xaneiro. Estes vales permitirán desfrutar de produtos e servizos nos establecementos asociados.
Ademais, o asociado Tikodoco Vilagarcia, que este ano celebra o seu 15º aniversario, tamén ten sorpresas preparadas: o 5 de xaneiro sorteará 3 vales de compra (500 €, 200 € e 100 €) entre os seus clientes, válidos en calquera dos establecementos de Zona Aberta. Un xesto especial para compartir a alegría do seu aniversario coas familias da cidade.
Un Nadal para toda a familia
A programación de actividades deste Nadal combina diversión, cultura e solidariedade, deseñada para que toda a familia poida desfrutar da maxia destas datas.
O sábado 20 de decembro de 17:30 a 19:30 h: Nadal de Conto Disney. Catorce personaxes de conto percorrerán as rúas comerciais para facer fotos coas familias, convertendo as compras nunha experiencia máxica para nenos, nenas e maiores.
O domingo 21 ás 18:30 horas, Chocolatada na Aldea de Nadal. Presentando o ticket de compra, os participantes poderán desfrutar dun chocolate quente.
O venres 26 ás 18:30 horas, a Praza de España acollerá unha Chocolatada Solidaria en favor de Cáritas. Nesta actividade, todos aqueles que traian un xoguete novo serán agasallados cun chocolate quente e un bizcoito cortesía da Cafetería Mickey, fomentando a colaboración e o compromiso social durante o Nadal.
O 4 de xaneiro entre as 17:30 e as 19:30 horas, os Paxes Reais estarán na Rúa Castelao para sacar fotos con todos aqueles que presenten un ticket de compra.
Agradecementos especiais
Zona Aberta de Vilagarcía quere expresar o seu agradecemento ao Concello de Vilagarcía de Arousa, especialmente aos departamentos de obras, xardíns e electricidade, que fan posible que toda a decoración e actividades se desenvolvan nas mellores condicións e luzan co seu mellor aspecto.
Neste Nadal, as rúas, os establecementos e as actividades pensadas para toda a familia combínanse para ofrecer un Nadal único, no que facer voar a maxia das festas tamén significa apoiar o comercio local.
