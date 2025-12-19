Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaboa mergúllase no Nadal con maxia, teatro e obradoiros

O concello da protagonismo ao Mercadiño de Nadal, ás propostas escénicas e ás actividades infantís nunha axenda festiva que culminará coa Cabalgata

Decoración de Nadal en Figueirido.

M. González

A programación de Nadal do Concello de Vilaboa intensifícase a partir de hoxe, 19 de decembro, cunha axenda que ven cargada de actividades pensadas para o entretemento de toda a familia, a cultura e a celebración do espírito festivo característico destas datas. Os eventos principais estenderanse ata a véspera de Reis, coa gran Cabalgata.

Mercadiño e Cultura

A partir do vindeiro 19 de decembro, a carpa instalada en Figueirido volverá acoller unha nova edición -a quinta- do Mercadiño de Nadal. Trátase dunha iniciativa destinada a poñer en valor o traballo artesanal e as propostas creativas de emprendedores e emprendedoras do municipio.

Neste ano participan once proxectos, distribuídos nos seis stands de madeira habilitados polo Concello de Vilaboa e organizados por tipoloxía de produtos co obxectivo de facilitar o percorrido e a compra de agasallos de proximidade.

O mercadiño ofrecerá unha ampla variedade de propostas, que inclúen gastronomía, artesanía, artigos de segunda man e decoración de Nadal, entre outras. Permanecerá aberto ata o 6 de xaneiro, en horario de tarde ata as 21.00 horas de luns a venres, cunha ampliación da apertura durante as fins de semana en función da afluencia de público. O recinto contará con iluminación e fío musical para crear un ambiente acolledor e festivo.

Ademais, a Asociación de Veciños de Figueirido disporá dun posto propio no que se servirá chocolate quente ás persoas visitantes.

A axenda cultural continúa o Sábado 20 de decembro coa actuación teatral «Do, Re, mi Mozart xoga aquí». A cargo de Títeres Cachirulo , esta obra familiar comezará ás 20:00 horas na Casa de Cultura de Figueirido.

Obradoiros e Teatro no Eixo Central

A semana seguinte estará marcada por actividades interactivas para os máis pequenos. O Obradoiro de Teatro da Casa de Cultura de Figueirido desenvolverase durante catro xornadas: os días 22, 23, 26 e 27 de decembro , en horario de tarde, de 17:30 a 19:30 horas. A inscrición debe realizarse a través do correo info@vilaboa.org.

O Sábado 27 de decembro, o programa volve á Casa de Cultura de Riomaior para acoller, ás 20:00 horas, o espectáculo teatral «A Louca Historia de Galicia» , a cargo do grupo Fulano, Mengano e Citano.

A recta final do ano complétase cos obradoiros de adornos de Nadal , que terán lugar os días 29 e 30 de decembro na Casa de Cultura de Figueirido. A cita é de 18:00 a 20:00 horas , sendo a inscrición necesaria tamén por correo electrónico.

Xa en xaneiro, o sábado día 3, a Casa de Cultura de Figueirido acollerá ás 20:00 horas o espectáculo de maxia «SIM SALABIM» , coa actuación de Javier Muro Alonso.

A Cabalgata de Reis será o cumio destas festas, e terá lugar o luns 5 de xaneiro. A comitiva real sairá de San Adrián ás 15:00 horas e rematará o seu percorrido en Paredes ás 18:30 horas, asegurando que a maxia de Melchor, Gaspar e Baltasar chegue a todos os recunchos de Vilaboa.

