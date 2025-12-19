Unha campaña con premios para toda a familia
EMGROBES sorteará vales compra e 16 lotes de material escolar entre os clientes e os máis pequenos
M. González
A asociación de empresarios EMGROBES presentaba hai uns días a súa campaña de Nadal 2025-2026, desenvolvida a través do Centro Comercial Aberto “De Tendas”, que repartirá máis de 2.400 euros en premios entre a veciñanza do Grove. A iniciativa conta co financiamento da Xunta de Galicia e coa colaboración do Concello do Grove, e ten como obxectivo principal incentivar as compras no comercio local durante estas datas.
A campaña inclúe dous sorteos diferenciados. Por unha banda, repartirase un total de 1.800 euros en vales compra entre os clientes que realicen compras nos establecementos participantes. Por outra, os máis pequenos tamén serán protagonistas cun sorteo de 16 lotes de material escolar valorados en máis de 600 euros, dirixido aos nenos e nenas que entreguen as súas cartas a Papá Noel nos comercios adheridos.
O primeiro dos sorteos, o de vales compra, desenvolverase desde o inicio da campaña ata o 6 de xaneiro de 2026. Os clientes recibirán boletos por cada compra realizada nos establecementos do Centro Comercial Aberto, que deberán cubrir cos seus datos persoais e introducir debidamente selados co nome do comercio. En total sortearanse 14 premios: un vale de 300 euros, dous de 200 euros e once de 100 euros. O sorteo celebrarase o día 13 de xaneiro de 2026 na sede de EMGROBES.
A segunda iniciativa está pensada especialmente para as familias e os máis pequenos. Entre o 10 e o 25 de decembro, os clientes que realicen compras nos comercios participantes poderán recoller unha carta de Papá Noel para que os nenos da familia a cubran e a depositen nos buzóns habilitados nos propios establecementos. O sorteo destas cartas terá lugar o día 30 de decembro e del sairán os gañadores de 16 lotes de material escolar.
Desde EMGROBES destacan a importancia desta campaña como ferramenta de apoio ao comercio de proximidade, ao tempo que se fomenta a ilusión do Nadal entre os máis novos. A asociación contactarase directamente cos gañadores e lembra que a participación nos sorteos implica a aceptación das bases, dispoñibles nos folletos informativos e nos comercios participantes.
Con esta iniciativa, EMGROBES reafirma o seu compromiso co tecido comercial do Grove, promovendo o consumo local e contribuíndo a dinamizar a economía do municipio durante unha das épocas máis importantes do ano para o comercio.
