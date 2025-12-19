Ponte Caldelas convida a vivir o Nadal
A orquestra Miramar amenizará a noite de Fin de Ano » Os Reis Magos percorrerán as aldeas o 4 de xaneiro
M. González
A programación de Nadal de Ponte Caldelas entra na súa fase culminante, despregando unha intensa axenda de actividades culturais e de lecer que se extenderán ata o 4 de xaneiro. Baixo o lema «Un Nadal para Vivilo en Ponte Caldelas 2025», o concello busca ofrecer opcións para todos os públicos, con eventos tradicionais, espectáculos familiares e grandes celebracións.
O pistoletazo de saída a esta quincena festiva dase hoxe mesmo ás 20:30 horas na Praza de España, co tradicional Concerto de Panxoliñas, que contará coa participación do grupo Aires da Castrelada.
A fin de semana continuará coa celebración máis singular: a Papanoelada Moteira. O Sábado 20, a partir das 16:00 horas, a Praza de España será o punto de encontro para esta ruta sobre dúas rodas que encherá o municipio de espírito do Nadal.
A atención centrarase despois no máxico día da Noiteboa. O Mércores 24 de decembro, ás 12:00 horas, a Casa da Cultura acollerá a tan esperada Chegada de Papá Noel a Ponte Caldelas e a posterior recepción á cativada, onde os máis pequenos poderán entregar as súas cartas.
Os días seguintes estarán dedicados ao entretemento familiar. O sábado 27, a Praza de España acollerá un espectáculo familiar ás 18:00 horas, mentres que o Domingo 28 será a quenda do deporte e a elegancia coa Exhibición de Patinaxe do «CPA Ponte Caldelas», que terá lugar ás 17:30 horas no Pavillón Municipal Gustavo Dacal. A mañá do luns 29 pechará os eventos do ano cunha proposta innovadora no CEIP Cordo Boullosa: o espectáculo familiar de maxia culinaria, «Saaabor de Nadal», a partir das 12:00 horas.
Fin de Ano Adiantado e Gran Festa coa Orquestra Miramar
O Mércores 31 de decembro o Concello preparou un dobre acto para despedir o 2025. Ao mediodía (12:00 h), a Casa da Cultura acollerá as xa tradicionais Campanadas adiantadas, un evento dirixido especialmente á veciñanza que queira celebrar a entrada do novo ano con antelación.
Xa de madrugada, a gran celebración da Festa de Fin de Ano arrincará á 01:30 h. A encargada de pór o ritmo á primeira noite do ano será a recoñecida Orquestra Miramar.
A Maxestosa Cabalgata dos Reis Magos
A programación culminará o Domingo 4 de Xaneiro coa xornada máis esperada, a chegada dos Reis Magos de Oriente. O seu percorrido comezará ás 10:00 horas, realizando un percorrido por todas as aldeas de Ponte Caldelas para saudar a todos os veciños.
Finalmente, o evento central será ás 18:00 horas na Carpa da Praza de España, onde se celebrará a gran Cabalgata, a recepción real para que os nenos e nenas poidan falar coas súas Maxestades, e a gran chocolatada que poñerá o broche de ouro ao Nadal de 2025.
Papanoelada moteira
O espírito do Nadal chega a Ponte Caldelas en dúas rodas. Este sábado, a partir das 16:00 horas, o municipio acollerá a súa primeira Papanoelada Moteira, unha iniciativa pensada para unir a paixón polas dúas rodas co ambiente festivo das datas.
O obxectivo desta actividade é sinxelo pero efectivo: encher as rúas de Ponte Caldelas de cor, ambiente de Nadal e camaradería, grazas á participación dos afeccionados ás motos da comarca e arredores.
A xornada festiva arrancará ás catro da tarde (16:00 h) coa concentración dos participantes. Ao remate do percorrido, e como colofón da festa, todos os participantes están convidados a unha merenda de Nadal. Haberá chocolate quentiño con rosca de balde para todas e todos os que se animen a formar parte desta celebración.
A organización subliña a facilidade para sumarse a esta xuntanza. A Papanoelada é aberta a calquera persoa que cumpra unicamente tres requisitos: ter unha moto, levar algo vermello (un disfrace completo de Papá Noel, un gorro, unha bufanda, etc.), e moitas ganas de pasalo ben e compartir o Nadal!
Esta iniciativa, que busca consolidarse no calendario festivo de Ponte Caldelas, promete ser unha tarde diferente e divertida, ideal para celebrar o inicio das festas entre amigos e coa veciñanza.
A organización anima a todos os motoristas a «vir compartir o Nadal connosco» e contribuír a un sábado cheo de espírito festivo.
