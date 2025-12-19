Poio enche o Nadal ata o 6 de xaneiro
Música, maxia, teatro e moita ilusión para toda a familia, coa Carpa Poio Máxico e as Aldeas de Nadal como epicentros das actividades » Papá Noel percorrerá as parroquias o día de noiteboa
M. González
O Concello de Poio ofrece estas festas un amplo programa de actividades de Nadal que se prolongará ata o 6 de xaneiro, cunha proposta pensada para todos os públicos e especialmente para o público familiar. Música, maxia, teatro, obradoiros infantís e as tradicionais visitas de Papá Noel e dos Reis Magos conforman unha programación repartida por todo o municipio.
A Chousa de Combarro acolle un ano máis o Mercado de Nadal, organizado pola AC Leucoíña. O espazo poderá visitarse os venres, sábados e domingos ata o 4 de xaneiro, converténdose nun dos reclamos destas datas.
A maior parte das actividades do mes de decembro terán lugar na Carpa Poio Máxico, situada na Seca. A programación arrinca hoxe mesmo coa festa de inauguración, que inclúe inchables, obradoiros e un concerto da Gramola Gominola.
Entre as propostas destacadas figuran o espectáculo musical Os Tres Porquiños, previsto para o sábado 20 ás 18.00 horas, e a xornada dedicada á maxia do domingo 21, con obradoiro infantil e actuacións de Lago Saavedra e Óscar Fernández, Mago Paco e Pica Pica, todas elas de balde.
Papá Noel visitará as distintas parroquias de Poio o mércores 24, con paradas nas Aldeas de Nadal. Ademais, haberá unha recepción na Carpa Poio Máxico, entre as 17.00 e as 19.30 horas, con actividades lúdicas para que os nenos e nenas poidan entregar as súas cartas.
As Aldeas de Nadal levarán animación e chocolatada a distintos puntos do concello: 22 de decembro: Adro de San Salvador (17.30 h); 23 de decembro: A Granxa, Campelo (17.30 h); 27 de decembro: Porto de Raxo (17.30 h); 28 de decembro: Adro de San Martiño (17.30 h); 29 de decembro: Costa Xiraldez, Lourido (17.30 h); 31 de decembro: Chousa, Combarro (17.30 h); 2 de xaneiro: Alfredo Romay Besada, Samieira (17.30 h).
As celebracións de fin de ano inclúen a Pre-Fin de Ano e as Badaladas o martes 30 ás 21.00 horas en San Martiño, así como a San Silvestre de Poio o mércores 31 ás 16.30 horas en Campelo.
Na víspera de Reis, as súas Maxestades de Oriente serán recibidos na Carpa Poio Máxico ás 19.00 horas. O día 6 porá o broche final ás celebracións coa Cabalgata de Reis, ás 18.00 horas, na que Melchor, Gaspar e Baltasar percorrerán as rúas acompañados de carrozas, animación a cargo das ANPAS e comparsas locais.
A partir das 19.00 horas, a festa trasladarase á Carpa do Poio Máxico, onde terá lugar o acto de despedida dos Reis Magos. O encontro culminará cunha celebración final con animación e música a cargo de Tere e Javi Solla.
