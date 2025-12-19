O Pazo da Crega ilumina as festas en Barro
M. González
A programación de Nadal en Barro arranca oficialmente hoxe, coa iluminación do Pazo, un dos momentos máis emblemáticos destas datas, e coa visita de Papá Noel, que recollerá as cartas das crianzas. A xornada completarase coa actuación de Peter Punk e cunha chocolatada popular.
Nos días posteriores sucederanse actividades para todos os gustos: desde a audición do alumnado da Escola de Música ata o trineo de Papá Noel, que percorrerá as parroquias, pasando pola visita do Apalpador e unha viaxe polas tradicións galegas do Nadal guiada por Lidia Mariño, unha proposta que rematará co acendido do tizón, unha tradición recuperada nos últimos anos cunha gran acollida veciñal.
A oferta inclúe a música humorística de “Molto Barroco”, da compañía Píscore; a Coral Polifónica de Barro xunto ás pandeireteiras de Peñaflor; a maxia de David Maestro; o Mercado de Nadal diante do Centro Cívico; e a proxección de “Mufasa”. Tamén participarán os coros parroquiais, o grupo de acordeóns Rías Baixas e a compañía Chafallas, que presentará teatro infantil na recta final de decembro.
O programa incorpora os obradoiros Nadal en Verde, tres mañás de actividades gratuítas para nenas e nenos de 6 a 12 anos, que manterán o Pazo como espazo de aprendizaxe e convivencia durante as vacacións escolares.
O 31 regresan as Badaladas Miúdas para a cativada, e xa na madrugada do 1 de xaneiro, unha festa diante do Centro Cívico dará a benvida a 2026. Os primeiros días do novo ano estarán dedicados á música e á cultura, cun baile de Aninovo con Ana Angueira, un recital de zanfonas e voz de Suso Vaamonde na Capela do Pazo e a posta en escena de O Quebranoces, interpretado polo Ballet de Galicia e a Banda de Música Xuvenil de Barro.
O 5 de xaneiro será a quenda da tradicional Cabalgata de Reis. As Súas Maxestades recibirán ás crianzas no Pazo da Crega, acompañadas polo Grupo de Danzas Amor Ruibal. A Nave da Música contará coa sesión de DJ MOE e unha merenda de chocolate con rosca, que poñerá o broche final a este Nadal en Barro.
