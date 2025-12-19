Un Nadal participativo e cheo de actividades en Cuntis
O Concello programa actos tradicionais e novas iniciativas para facilitar a conciliación familiar
M. González
O Concello de Cuntis da comezo hoxe mesmo á súa programación de Nadal, ampla e variada que se estenderá ata o 5 de xaneiro, co obxectivo de encher o municipio de actividades, convivencia e propostas pensadas para todos os públicos. O programa combina actos xa consolidados con novas iniciativas orientadas ás familias e á infancia, apostando tamén por medidas que faciliten a conciliación durante as vacacións escolares.
As celebracións comezaron cun ciclo de obradoiros de elaboración de sobremesas típicas do Nadal, que se desprazarán polas distintas parroquias do municipio. Estas actividades arrancaron o pasado martes 16 de decembro en Troáns e continúan por Estacas (17), Piñeiro (18), Couselo (19), Portela (22), Arcos de Furcos (23) e Cequeril (29), sempre ás 19:00 horas. As persoas interesadas poden formalizar a súa inscrición no correo omix@concellodecuntis.es ou no 986 533 600.
O sábado 20 de decembro, a Agrupación Musical e Baile Tradicional de Cuntis ofrecerá o seu Festival Folclórico de Nadal no Centro Sociocultural Xosé Raído “Patelas” ás 20:00 horas. Xa o domingo 21, a Casa de Cultura acollerá o Concerto de Nadal da Escola Municipal de Música ás 13:15 horas.
A programación infantil inclúe o espectáculo ‘Súper Heroe’, de Fran Rei, que se representará o martes 23 de decembro ás 17:30 horas na Casa de Cultura, cunha proposta de humor e diversión para toda a familia. O 24 de decembro, Papá Noel visitará Cuntis e recibirá aos nenos e nenas na Casa de Cultura entre as 11:30 e as 13:30 horas.
A convivencia veciñal terá o seu espazo o sábado 27 de decembro coa celebración da tradicional Comida/Cea de Nadal para a veciñanza, para a que os tíckets poderán adquirirse ata o día 24.
O martes 30 de decembro a Carpa da Feira converterase nun gran espazo de xogos con inchables e obradoiros infantís gratuítos, dispoñibles de 16:00 a 20:00 horas.
A despedida do ano terá lugar na madrugada do 1 de xaneiro coa Gran Festa de Fin de Ano, que contará con música e animación na Carpa da Feira.
O peche da programación chegará o 5 de xaneiro coa Cabalgata de Reis. Melchor, Gaspar e Baltasar percorrerán as rúas de Cuntis a partir das 18:30 horas, para rematar cunha recepción na carpa da Praza da Constitución.
Tamén haberá diferentes actividades na Aula CEMiT, como sesións con lentes de realidade virtual ou obradoiros de uso do smartphone.
O alcalde, Manuel Campos, destacou a colaboración do tecido social e cultural de Cuntis como clave para facer posible unha programación “diversa, participativa e pensada para toda a veciñanza”.
