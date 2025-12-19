Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este Nadal, mercar en Cambados ten premio

As compras realizadas entre o 1 de decembro e o 6 de xaneiro poderán participar no sorteo de 2.000 euros en vales de compra para gastar no comercio local

Inauguración da Aldea de Nadal do parque de Torrado.

Inauguración da Aldea de Nadal do parque de Torrado. / Iñaki Abella

M. González

A Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro pon en marcha un ano máis a súa tradicional Campaña de Nadal, unha iniciativa que busca incentivar as compras no comercio local durante as datas máis importantes do ano e, ao mesmo tempo, premiar a fidelidade da veciñanza e das persoas que elixen Cambados como destino comercial.

A campaña desenvolverase do 1 de decembro de 2025 ao 6 de xaneiro de 2026 e permitirá participar no sorteo dun total de 2.000 euros en vales de compra, que deberán ser empregados nos establecementos asociados á entidade. Unha proposta que combina dinamización económica, promoción do comercio de proximidade e espírito de Nadal.

Un Nadal con premios para quen aposta polo comercio de proximidade

Baixo a mensaxe “Este Nadal, escolle comercio local. Escolle Cambados”, a campaña pretende poñer en valor o papel fundamental que xogan os pequenos negocios na vida diaria da vila. Os comercios de proximidade non só ofrecen produtos e servizos de calidade, senón que tamén contribúen a manter vivas as rúas, xeran emprego e fortalecen o tecido social e económico local.

Desde Cambados Zona Centro destacan que esta acción busca agradecer a confianza da clientela, ao tempo que se fomenta un consumo responsable e de proximidade, especialmente relevante nun período clave como o Nadal.

O sorteo repartirá 2.000 euros en vales de compra, distribuídos do seguinte xeito:

  • 1 vale de 500 euros
  • 2 vales de 300 euros
  • 2 vales de 200 euros
  • 5 vales de 100 euros

Cada un destes premios estará dividido en vales de menor importe, co obxectivo de facilitar o seu uso en distintos establecementos e permitir que as persoas premiadas poidan realizar varias compras, favorecendo así a circulación do premio entre diferentes negocios locais.

Participar é sinxelo e está ao alcance de todas as persoas que realicen compras nos comercios adheridos á campaña. O procedemento é o seguinte: realizar unha compra en calquera dos establecementos asociados a Cambados Zona Centro: solicitar a papeleta de participación; cubrila cos datos persoais básicos: nome e número de teléfono; unha vez completada a papeleta, esta entrará automaticamente no sorteo, que se celebrará o 9 de xaneiro de 2026 ás 13:00 horas. As persoas gañadoras serán contactadas por teléfono o mesmo día do sorteo.

Os vales de compra obtidos no sorteo poderán empregarse ata o 28 de febreiro de 2026, ofrecendo así unha ampla marxe de tempo para gozar do premio e continuar apoiando o comercio local tamén despois das festas de Nadal.

Unha campaña para manter viva a vila

Desde a asociación organizadora subliñan que esta campaña non só ten un impacto económico directo, senón que tamén contribúe a encher as rúas de vida, ilusión e futuro, especialmente nun momento no que o comercio local necesita do apoio da cidadanía para seguir sendo un piar fundamental da vila.

Toda a información detallada sobre a campaña e as súas bases pode consultarse a través das canles oficiais de Cambados Zona Centro.

Este Nadal, mercar en Cambados ten premio, pero sobre todo ten valor: o de apostar polo local, polo próximo e polo futuro da vila.

