Este Nadal, mercar en Cambados ten premio
As compras realizadas entre o 1 de decembro e o 6 de xaneiro poderán participar no sorteo de 2.000 euros en vales de compra para gastar no comercio local
M. González
A Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro pon en marcha un ano máis a súa tradicional Campaña de Nadal, unha iniciativa que busca incentivar as compras no comercio local durante as datas máis importantes do ano e, ao mesmo tempo, premiar a fidelidade da veciñanza e das persoas que elixen Cambados como destino comercial.
A campaña desenvolverase do 1 de decembro de 2025 ao 6 de xaneiro de 2026 e permitirá participar no sorteo dun total de 2.000 euros en vales de compra, que deberán ser empregados nos establecementos asociados á entidade. Unha proposta que combina dinamización económica, promoción do comercio de proximidade e espírito de Nadal.
Un Nadal con premios para quen aposta polo comercio de proximidade
Baixo a mensaxe “Este Nadal, escolle comercio local. Escolle Cambados”, a campaña pretende poñer en valor o papel fundamental que xogan os pequenos negocios na vida diaria da vila. Os comercios de proximidade non só ofrecen produtos e servizos de calidade, senón que tamén contribúen a manter vivas as rúas, xeran emprego e fortalecen o tecido social e económico local.
Desde Cambados Zona Centro destacan que esta acción busca agradecer a confianza da clientela, ao tempo que se fomenta un consumo responsable e de proximidade, especialmente relevante nun período clave como o Nadal.
O sorteo repartirá 2.000 euros en vales de compra, distribuídos do seguinte xeito:
- 1 vale de 500 euros
- 2 vales de 300 euros
- 2 vales de 200 euros
- 5 vales de 100 euros
Cada un destes premios estará dividido en vales de menor importe, co obxectivo de facilitar o seu uso en distintos establecementos e permitir que as persoas premiadas poidan realizar varias compras, favorecendo así a circulación do premio entre diferentes negocios locais.
Participar é sinxelo e está ao alcance de todas as persoas que realicen compras nos comercios adheridos á campaña. O procedemento é o seguinte: realizar unha compra en calquera dos establecementos asociados a Cambados Zona Centro: solicitar a papeleta de participación; cubrila cos datos persoais básicos: nome e número de teléfono; unha vez completada a papeleta, esta entrará automaticamente no sorteo, que se celebrará o 9 de xaneiro de 2026 ás 13:00 horas. As persoas gañadoras serán contactadas por teléfono o mesmo día do sorteo.
Os vales de compra obtidos no sorteo poderán empregarse ata o 28 de febreiro de 2026, ofrecendo así unha ampla marxe de tempo para gozar do premio e continuar apoiando o comercio local tamén despois das festas de Nadal.
Unha campaña para manter viva a vila
Desde a asociación organizadora subliñan que esta campaña non só ten un impacto económico directo, senón que tamén contribúe a encher as rúas de vida, ilusión e futuro, especialmente nun momento no que o comercio local necesita do apoio da cidadanía para seguir sendo un piar fundamental da vila.
Toda a información detallada sobre a campaña e as súas bases pode consultarse a través das canles oficiais de Cambados Zona Centro.
Este Nadal, mercar en Cambados ten premio, pero sobre todo ten valor: o de apostar polo local, polo próximo e polo futuro da vila.
