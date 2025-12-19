Un Nadal para compartir en Marín
Marín transforma as súas rúas nun espazo de lecer e encontro veciñal durante estas festas » Obradoiros infantís, música, maxia ou teatro, entre as súas propostas
M. González
O Concello de Marín dá a benvida ás festas de Nadal cunha ampla e variada programación baixo o lema “Unhas festas para compartir”, unha proposta pensada para dinamizar a vila durante máis dun mes e converter o municipio nun espazo de encontro, lecer e tradición para veciñanza e visitantes.
As actividades esténdense dende comezos de decembro ata o 5 de xaneiro, cun calendario que combina eventos culturais, musicais, infantís e tradicionais, repartidos por distintos puntos da localidade como a Alameda, o Parque Eguren ou o centro urbano.
O inicio oficial do Nadal Marín tivo lugar co tradicional acendido do alumeado festivo, un acto que marcou o arranque dunha programación intensa e participativa. A apertura da Alameda do Nadal, xunto coa posta en funcionamento do tren turístico, o carrusel e a mostra de artesanía, converteu o centro da vila nun foco de actividade e ambiente festivo.
Un programa para todos os públicos
A proposta do Concello destaca pola súa diversidade. Durante todo o mes de decembro sucédense concertos, pasarrúas, espectáculos de maxia, teatro, actividades xuvenís e iniciativas solidarias, como concertos benéficos ou encontros culturais abertos á participación cidadá.
Os máis novos contan cun papel protagonista grazas ás carpas infantís e xuvenís, obradoiros creativos, xogos tradicionais e actividades tecnolóxicas como o evento Marín Gaming, mentres que o público adulto pode gozar de concertos corais, actuacións musicais e feiras temáticas.
Tradicións que marcan o Nadal marinense
Datas sinaladas como a Noiteboa, o Fin de Ano ou o Día de Reis ocupan un lugar destacado na programación. A visita de Papá Noel, as festas infantís de Fin de Ano e os bailes populares reforzan o carácter familiar das celebracións.
O punto final chega coa esperada Cabalgata de Reis, un dos eventos máis multitudinarios do calendario, que percorre as rúas de Marín entre música, animación e ilusión, especialmente para os máis pequenos. co percorrido habitual. Estará acompañada por Charanga Noroeste, Charanga Jalácticos, Charanga Amigos Dos Rapaces, Batucada Axé Bahía, Batucada Maracumbé e Batucada Rebumbio. Ao rematar, haberá un Belén Vivinte, organizado pola Asociación Os da Caña e o Concello de Marín, na Igrexa de Santa María do Porto. Ás 20:00h. haberá un sorteo entre as compras realizadas na Feria Nadal Marín, na Alameda.
Dende o Concello sublíñase que o Nadal Marín non é só unha proposta festiva, senón tamén unha ferramenta para impulsar a vida social e económica local, apoiando o comercio, a hostalaría e o asociacionismo cultural.
A iluminación, a decoración urbana e a programación buscan crear un ambiente acolledor e participativo, no que a tradición convive con novas formas de lecer.
Co Nadal Marín, a vila pontevedresa consolida unha programación que aposta pola convivencia interxeracional, o acceso á cultura e o uso dos espazos públicos como puntos de encontro. Un Nadal pensado para vivir na rúa, compartir en comunidade e reforzar o sentimento de pertenza a Marín.
