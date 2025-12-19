Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música e danza para encher o Pazo da Cultura de Pontevedra

Carlos Núñez ou Café Quijano, entre os artistas que ofrecerán os seus concertos nestas festas na cidade de Pontevedra

Carlos Núñez.

Carlos Núñez. / RAFA VAZQUEZ

M. González

Dentro das festas de Nadal 2025-2026, Pontevedra aposta por unha ambiciosa e variada programación cultural que transcende o período estritamente festivo, extendéndose ata ben entrado o mes de xaneiro. Baixo a coordinación do Servizo de Infraestruturas Culturais e con dous epicentros ben definidos -o Pazo da Cultura e a súa Sala de Exposicións-, a oferta abarca propostas que van desde a música clásica e a tradición máis arraigada, ata xéneros máis contemporáneos como o pop e a maxia da danza.

Encontro Coa Música de Nadal e a tradición

O Pazo inaugura a súa programación festiva hoxe mesmo, co tradicional Concerto de Nadal. A actuación, que correrá a cargo do Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga, terá lugar ás 19.30 h. Unha excelente oportunidade para o público de gozar da música da tempada, cunha entrada de balde ata completar a cabida.

O broche de ouro ao mes de decembro ponno o recoñecido gaiteiro galego Carlos Núñez, quen subirá ao escenario o 20 de decembro ás 21.00 h. As entradas para o concerto de Núñez, á venda de forma anticipada a través de www.ataquilla.com.

Un Xaneiro de Clásicos e Grandes Concertos

O novo ano comezará en Pontevedra cun evento clásico: o Concerto de Aninovo. A Orquestra Sinfónica de Pontevedra será a encargada de interpretar este recital o 1 de xaneiro ás 19.30 h. Os prezos das entradas están estruturados por zonas, con tarifas xerais de 15 € para as zonas A e B e 12 € para as zonas C e D. Ademais, a organización aplica descontos a carné xove, parados e maiores de 65 anos, que poderán adquirir as entradas por 12 euros e 10 euros respectivamente, máis os gastos de tramitación da venda anticipada, a cal está dispoñible en www.ataquilla.com.

A programación continúa coa maxia da danza o 9 de xaneiro ás 21.00 h co ballet O Quebranoces. As entradas para esta coñecida peza tamén se poden mercar de forma anticipada na mesma plataforma.

O ciclo clausúrase o 11 de xaneiro cun concerto de Café Quijano ás 19.30 h. Este evento, promovido por Art Music coa colaboración do Servizo de Infraestruturas Culturais, ten un prezo desde 35 €.

«Do final e do comezo»

Paralelamente aos espectáculos no auditorio principal, a Sala de Exposicións do Pazo da Cultura acollerá a mostra titulada «Do final e do comezo», converténdose nun espazo de reflexión visual e artística.

A exposición estará dispoñible para o público desde decembro de 2025 ata xaneiro de 2026.

Os horarios de visita foron deseñados para facilitar a asistencia dos cidadáns, incluíndo franxas de mañá e tarde.

De martes a venres: horario de tarde, de 18.00 a 21.00 h.

Fines de semana e festivos: o horario esténdese cunha sesión matinal, sendo os sábados de 12.00 a 14.00 h e de 18.00 a 21.00 h, e os domingos e festivos de 12.00 a 14.00 h.

