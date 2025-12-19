Música e danza para encher o Pazo da Cultura de Pontevedra
Carlos Núñez ou Café Quijano, entre os artistas que ofrecerán os seus concertos nestas festas na cidade de Pontevedra
M. González
Dentro das festas de Nadal 2025-2026, Pontevedra aposta por unha ambiciosa e variada programación cultural que transcende o período estritamente festivo, extendéndose ata ben entrado o mes de xaneiro. Baixo a coordinación do Servizo de Infraestruturas Culturais e con dous epicentros ben definidos -o Pazo da Cultura e a súa Sala de Exposicións-, a oferta abarca propostas que van desde a música clásica e a tradición máis arraigada, ata xéneros máis contemporáneos como o pop e a maxia da danza.
Encontro Coa Música de Nadal e a tradición
O Pazo inaugura a súa programación festiva hoxe mesmo, co tradicional Concerto de Nadal. A actuación, que correrá a cargo do Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga, terá lugar ás 19.30 h. Unha excelente oportunidade para o público de gozar da música da tempada, cunha entrada de balde ata completar a cabida.
O broche de ouro ao mes de decembro ponno o recoñecido gaiteiro galego Carlos Núñez, quen subirá ao escenario o 20 de decembro ás 21.00 h. As entradas para o concerto de Núñez, á venda de forma anticipada a través de www.ataquilla.com.
Un Xaneiro de Clásicos e Grandes Concertos
O novo ano comezará en Pontevedra cun evento clásico: o Concerto de Aninovo. A Orquestra Sinfónica de Pontevedra será a encargada de interpretar este recital o 1 de xaneiro ás 19.30 h. Os prezos das entradas están estruturados por zonas, con tarifas xerais de 15 € para as zonas A e B e 12 € para as zonas C e D. Ademais, a organización aplica descontos a carné xove, parados e maiores de 65 anos, que poderán adquirir as entradas por 12 euros e 10 euros respectivamente, máis os gastos de tramitación da venda anticipada, a cal está dispoñible en www.ataquilla.com.
A programación continúa coa maxia da danza o 9 de xaneiro ás 21.00 h co ballet O Quebranoces. As entradas para esta coñecida peza tamén se poden mercar de forma anticipada na mesma plataforma.
O ciclo clausúrase o 11 de xaneiro cun concerto de Café Quijano ás 19.30 h. Este evento, promovido por Art Music coa colaboración do Servizo de Infraestruturas Culturais, ten un prezo desde 35 €.
«Do final e do comezo»
Paralelamente aos espectáculos no auditorio principal, a Sala de Exposicións do Pazo da Cultura acollerá a mostra titulada «Do final e do comezo», converténdose nun espazo de reflexión visual e artística.
A exposición estará dispoñible para o público desde decembro de 2025 ata xaneiro de 2026.
Os horarios de visita foron deseñados para facilitar a asistencia dos cidadáns, incluíndo franxas de mañá e tarde.
De martes a venres: horario de tarde, de 18.00 a 21.00 h.
Fines de semana e festivos: o horario esténdese cunha sesión matinal, sendo os sábados de 12.00 a 14.00 h e de 18.00 a 21.00 h, e os domingos e festivos de 12.00 a 14.00 h.
