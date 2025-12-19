Máis dun cento de actividades para todo o público en Pontevedra
A animación de rúa leva o ambiente festivo a todos os recunchos da Boa Vila » A Gran Cabalgata de Reis, colofón das festas
M. González
O Concello de Pontevedra vive os días centrais da súa programación de Nadal 2025‑2026, unha celebración pensada para toda a cidadanía, que combina cultura, lecer e participación veciñal. Co lema de ser un Nadal “100 % pontevedrés”, o programa aposta por actividades gratuitas e inclusivas, descentralizadas polos diferentes barrios e parroquias, co obxectivo de facer chegar a maxia destas festas a todas as familias da cidade.
As celebracións comezaron oficialmente o pasado venres 5 de decembro co acendido do alumeado na Praza de España. A iluminación esténdese ao longo de rúas e prazas, creando un ambiente único que convida a pasear, facer compras no comercio local e participar nas diferentes actividades programadas.
O programa festivo inclúe máis de cen iniciativas pensadas para todos os gustos e idades:
Atraccións e actividades infantís: A Praza da Ferraría e outros espazos céntricos acollerán poboados e decorados navideños, tirolesa, escorregadoiro e pistas de xeo, ideais para o lecer familiar durante as vacacións.
Espectáculos culturais e musicais: Entre as propostas destacan concertos, actuacións teatrais e o ballet “O Quebranoces” no Pazo da Cultura, que achega a maxia da danza clásica aos máis pequenos e ao público en xeral.
Animación de rúa: Charangas, teatro itinerante e outras intervencións artísticas en diferentes barrios permitirán que a festa chegue a todos os recunchos da cidade.
Obradoiros e actividades participativas: Obradoiros creativos, actividades didácticas e propostas interactivas garantirán que a rapazada poida participar activamente na celebración do Nadal.
Cabalgata de Reis: O programa culmina o 5 de xaneiro coa tradicional Cabalgata, unha das citas máis esperadas polas familias, que recolle a ilusión e a maxia destas festas.
O Concello tamén pon especial énfase en apoiar o comercio local e promover un consumo responsable, integrando actividades que incentivarán a visita aos establecementos da cidade e a participación en eventos comunitarios.
Segundo explicou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, a programación concíbese como unha oportunidade para fortalecer o tecido social e cultural da cidade, promovendo encontros veciñais e experiencias compartidas que fagan do Nadal un momento de convivencia e diversión para toda a familia.
O Nadal de Pontevedra 2025‑2026 pretende ser un espazo para gozar en familia, compartir momentos únicos e vivir a cidade iluminada pola maxia destas datas.
