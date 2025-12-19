Espectáculos e premios para toda a familia no Centro Comercial Arousa
A superficie comercial mantén a súa aposta polo lecer e a convivencia familiar
M. González
O Centro Comercial Arousa dá a benvida ao Nadal cun amplo programa de actividades familiares, espectáculos infantís e unha campaña especial de promocións que se estende desde o 17 de decembro ata o 7 de xaneiro. A iniciativa busca converter o espazo comercial nun punto de encontro para veciños e visitantes durante as festas, combinando compras, ocio e solidariedade.
Durante todo o mes de decembro e os primeiros días de xaneiro, a primeira planta do centro acollerá actividades infantís gratuítas ás 18.00 horas, con espectáculos de maxia, música, animación e teatro pensados para o público máis novo. Entre as propostas destacan as actuacións de magos como Charly Braun, Paco Nogueiras ou Martín Camiña, así como espectáculos musicais e de animación familiar.
Un dos grandes atractivos da programación será a visita de Papá Noel, que estará presente en varios días clave, incluíndo fins de semana e datas sinaladas como Noiteboa. Tamén os Reis Magos farán unha parada especial no centro comercial o día 5 de xaneiro, permitindo que os nenos e nenas poidan achegarse a entregar as súas cartas.
O calendario festivo complétase con horarios especiais nos días máis sinalados do Nadal. Así, o centro pechará ás 20.00 horas en Noiteboa e Fin de Ano, mentres que os días de Nadal, Aninovo e Reis só permanecerán abertos os establecementos de hostalaría en horarios específicos.
A decoración do centro comercial, tanto interior como exterior, segue a ser un dos grandes atractivos da tempada, como cada ano. As luces instaladas no Parque da Xunqueira, que recrean a sensación de que está a nevar, xunto co gran cono de 10 metros, forman parte dunha iniciativa financiada polos propios propietarios dos establecementos do Centro Comercial Arousa.
Compras Gratis
Ademais da programación lúdica, o Centro Comercial Arousa pon en marcha un ano máis a campaña promocional baixo o lema “Estas Navidades, tus compras pueden salirte gratis”. Entre o 17 de decembro e o 7 de xaneiro repartiranse ata 1.000 euros en premios mediante o sorteo de dez vales polo importe das compras realizadas. Para participar, os clientes deberán depositar unha copia do ticket de compra coa súa información persoal na urna situada na primeira planta.
O Nadal no centro complétase cun Belén Solidario situado na planta baixa, convidando aos visitantes a participar nunha proposta que une tradición e compromiso social, así como cunha decoración especialmente pensada para o público infantil.
Con esta programación, o Centro Comercial Arousa aposta por ofrecer unha experiencia navideña completa, reforzando o seu papel como espazo de lecer familiar e dinamización comercial durante unhas datas clave para o comercio local.
Arte no Atlántico galaico-portugués
Outro dos reclamos do Centro Comercial Arousa para este Nadal é a exposición internacional Artistas no Atlántico Galaico-Portugués, unha mostra colectiva de pintura e escultura que reúne creacións de autores galegos e portugueses. Estará dispoñible ata o vindeiro 9 de xaneiro.
A exposición presenta obras de Armando Martínez, Jorge Miguel, Chity Bao, Barreiro, Veloso e Miranda, artistas cunha traxectoria consolidada a ambas beiras do río Miño e con linguaxes artísticas diversas, que van desde a figuración á abstracción, pasando pola escultura contemporánea.
A mostra pode visitarse en horario comercial, de luns a sábado de 10.00 a 22.00 horas e domingos de 14.00 a 22.00 horas, e a entrada é gratuíta. As persoas interesadas en adquirir algunha das obras expostas poden informarse chamando ao 684 30 19 02.
A iniciativa reforza a aposta do Centro Comercial Arousa pola cultura como complemento á oferta comercial e de lecer, achegando ao público unha proposta artística internacional durante as festas do Nadal.
