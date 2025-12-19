Cuando lo distinto deja de ser excepción: Caramba, la tienda referente de piercing y moda alternativa en Vigo

La estética alternativa nunca se fue del todo. El rock, el punk, el metal, lo gótico o la cultura urbana siempre estuvieron ahí, latiendo en segundo plano. Pero algo está pasando: vuelve a notarse en la calle, en los conciertos, en redes y, sobre todo, en los lugares donde esta escena se vive a diario. Estudios de piercing y tiendas especializadas lo perciben con claridad.

Caramba Shop es uno de esos puntos de referencia. Con muchos años a sus espaldas y varias olas estéticas vividas, ahora detecta un movimiento constante. No hablan de una moda pasajera, sino de algo más profundo. «Cada vez entra más gente por la puerta y muy distinta entre sí», cuenta David, hijo de los fundadores y actual responsable de la tienda. Gente joven que empieza a construir su identidad convive con quienes regresan a un estilo que ya formó parte de su vida hace veinte o treinta años.

El piercing vuelve a ganar peso como forma de expresión personal. / Jose Lores

El piercing como expresión de identidad

Si hay un símbolo claro de este momento, es el piercing. Nunca fue algo nuevo, pero vuelve a ganar peso como forma de expresión personal. Lóbulos, hélix, septum o perforaciones menos comunes forman parte de algo más amplio: decidir sobre tu cuerpo, tu imagen y tu identidad.

Iván realizando un pendiente de pistola a un cliente. / Jose Lores

Desde Caramba lo tienen claro: la gente ahora se informa más. «Preguntan, quieren saber qué materiales usamos, cómo es el proceso, cómo cuidarlo después», explica Iván. Eso ha cambiado las reglas del juego. Se refuerza la idea del estudio y la tienda como espacios de confianza, no solo de compra. Y añade: «La oferta que tenemos en materiales y piezas, unido a nuestra experiencia y el servicio que recibe la gente, hace que nos vuelvan a elegir generación tras generación».

Iván preparando la sala para realizar una perforación. / Jose Lores

Un estilo con raíces profundas

No todo el mundo llega a lo alternativo por el mismo camino. Algunos lo hacen desde la música, otros desde la moda urbana, otros simplemente por la necesidad de diferenciarse del mundo.

Pero en general la música sigue siendo el corazón de todo esto. Rock, metal, punk, electrónica… las escenas cambian, pero continúan creando comunidad y estética. Y ya no se quedan solo en el concierto o la noche del sábado: ese estilo se integra en el día a día, en el trabajo, en la rutina.

Clientes probándose botas New Rock en la tienda de Urzaiz 114. / Jose Lores

Desde tiendas veteranas como Caramba se detecta un fenómeno recurrente: el cruce de generaciones. «No es raro ver a personas que descubren ahora esta estética junto a otras que ya la vivieron hace años», , comenta Iván, fundador y dueño del negocio. No hace falta decir mucho. Basta con probarse unas botas, una chaqueta o elegir un piercing para que esa conexión aparezca sola.

De nicho a opción cotidiana

Otra señal clara es que lo alternativo ha ganado espacio. Botas de plataforma, cuero, ropa negra, prendas con aire industrial o metalero ya no son territorio exclusivo de unos pocos. «La chaqueta de cuero por ejemplo, ha ido mucho más allá de estilos alternativos. Es una prenda de moda que le queda bien a todo el mundo», confirma David.

Caramba es la única tienda oficial de New Rock en Galicia. / Jose Lores

Como única tienda oficial de New Rock en Galicia, en Caramba lo notan especialmente. El calzado y las prendas especiales ganan protagonismo, sobre todo en invierno y durante la campaña de Navidad: ese momento en el que por fin decides regalarte —o regalar— esas botas que llevas tiempo mirando.

La venta online ha hecho el resto. Desde un comercio local salen pedidos rumbo a distintos puntos de España y Europa, conectando escenas que comparten una misma estética y una misma forma de entender el estilo. «Sigue impresionándonos la cantidad de pedidos que salen, especialmente de botas New Rock, hacia toda Europa», reconoce Iván.

Clientes viendo la extensa oferta de camisetas de grupos de Caramba. / Jose Lores

Porque lo alternativo no es una moda que va y viene. Es una forma de entender el mundo. Y en lugares como Caramba, esa forma de estar en el mundo sigue muy viva.