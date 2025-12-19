Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caldas de Reis, referente na celebración das festas de Nadal

Caldas de Reis aposta por máis dun mes de actividades para todos os públicos

O tenente de alcalde de Caldas de Reis, Manuel Fariña, durante o acendido do alumeado de Nadal. / Cedida

M. González

Caldas de Reis xa vive o ambiente festivo do Nadal cun programa de actividades que se estenderá ata a tradicional Cabalgata de Reis do 5 de xaneiro. O calendario abriu oficialmente o día 28 de novembro coa gran festa do acendido do Nadal, un dos momentos máis agardados pola veciñanza e que marcaba o inicio dun mes cargado de propostas culturais e familiares.

O mes de decembro arrincaba o pasado día 6 coa Papanoelada Moteira, á que lle seguiu o acendido oficial da praza da Constitución o día 7 e o da rúa Souto de María López o día 8. A partir dese momento sucedéronse os xa populares Choconadales, que están a percorrer as parroquias como San Andrés, Santa María, Godos, San Clemente, Bemil, Carracedo, Saiar ou Arcos, converténdose nun punto de encontro veciñal arredor do chocolate quente e da animación para pequenos e maiores.

A música tamén está a ocupar un lugar destacado na programación. A Escola de Música ofreceu estos días varias audicións no Auditorio Municipal, concretamente os días 15, 16, 17 e 18, mentres que o 21 terá lugar o tradicional Concerto de Nadal das corais na igrexa de Santo Tomé, coa participación da Coral Illa de Arousa, Voces Fornelenses e a Coral Polifónica de Caldas. Xa o día 29 será a quenda da Banda de Música e da Coral Polifónica, tamén na igrexa de Santo Tomé.

A dimensión participativa deste Nadal reforzarase con obradoiros como o de Adobios, na Biblioteca, e os talleres interxeracionais Fíos e Teas no Fogar do Maior. Este mesmo espazo acollerá o Baile de Nadal o día 20, unha das citas sociais máis concorridas do mes.

A programación inclúe tamén eventos destacados como a Festa de Santa Lucía en Arcos e a exhibición solidaria de 4x4 en Rabexe-San Andrés o pasado día 13, así como a Festa de Tardeboa o día 24 na carpa do Nadal. Papá Noel visitará a Praza Sesto Casal os días 23 e 24, mentres que o Apalpador chegará o día 27 para saudar ás crianzas na mesma localización.

O mes despedirase o día 30 cun fin de ano infantil que contará coa actuación de Peter Punk e a música do DJ Álex Pita, pensado para que os máis pequenos tamén poidan celebrar a chegada dun novo ano.

Os días 2 e 3 de xaneiro haberá obradoiros de preparación da Cabalgata, antes do Torneo de Salvamento e Socorrismo Vila de Caldas o día 4. O broche final chegará o 5 de xaneiro ás 17 horas coa gran Cabalgata de Reis, que percorrerá as rúas da vila antes de poñer o punto e final a máis dun mes de actividade festiva.

Con esta programación diversa e participativa, Caldas de Reis consolida un Nadal vivo, cultural e pensado para toda a veciñanza, reforzando tradicións e incorporando propostas que dinamizan o municipio durante unhas datas especialmente sinaladas.

