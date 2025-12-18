Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descubre o novo álbum de BRATH: «45 OLD», creación de Eloi Caldeiro!

Cando a tradición esperta e a modernidade ruxe, nace 45 OLD

O grupo BRATH, en concerto

O grupo BRATH, en concerto / FdV

B. C.

O visionario músico galego Eloi Caldeiro irrompe cunha nova obra, unha sinfonía onde a mística celta, a raíz galega, a forza orquestral e a enerxía electrónica se elevan como un só pulso. Isto non é un álbum: é unha explosión creativa, un rito sonoro, unha travesía cara a territorios onde a música se transforma en lenda.

Tras máis de catro décadas desafiando límites, desde a mítica primeira entrega de Kalaikia (Philips, 1982) ata os seus 13 álbums de exploración incansable, Caldeiro e BRATH celebran o seu 45º aniversario coa súa obra máis ambiciosa. 45 OLD é unha odisea que destila herdanza, rebeldía e visión.

O seu primeiro single, titulado «No pasamento», é un himno creado para o seu propio funeral. Unha peza estremecedora, case ritual, que se ergue como un diálogo coa morte, a memoria e o propio sentido da existencia. É a porta de entrada a un universo onde cada nota respira emoción e destino.

O álbum percorre paisaxes que aínda vibran na historia:

  • «No barranco da Poqueira», homenaxe aos agricultores galegos arrancados da súa terra para repoboar as Alpujarras.
  • Un canto luminoso dedicado a Lisboa, cidade de pontes e saudade.
  • Un tributo conmovedor a Astigarraga, localidade guipuscoana que acolleu a Caldeiro durante un tempo.

Para esta celebración, BRATH reúne un elenco artístico de primeiro nivel: Agus Barandiaran (Korrontzi), a soprano grega Villy Kyriakopoulou, a voz portuguesa Inés Mariana Bártolo, os músicos lusos Rui Simôes e Miguel de Morais, e o arxentino Alberto Gambino. Un cruzamento internacional que potencia a esencia mestiza do proxecto.

Prepárate. 45 OLD non só se escoita: vívese. Unha viaxe onde os espíritos antigos e a vangarda danzan ao mesmo ritmo. Prepárate para mergullarte nunha obra onde a tradición dialoga coa modernidade e a emoción se converte en son.

Non quedes fóra desta viaxe inesquecible!

#BRATH #45OLD #EloiCaldeiro #MúsicaGalega #FusiónMusical

