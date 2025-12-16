Novo Rumbo, una de las pocas tiendas "de toda la vida" que resiste en Pontevedra: «Nuestro trabajo no solo es vender»

Antonio Álvarez es la tercera generación al frente de Novo Rumbo S.L, uno de esos negocios que escasean cada vez más en nuestras ciudades, ante el auge del comercio online y las grandes superficies. Sin embargo, Álvarez y su equipo, que suman entre todos cinco personas, resisten a los cambios adaptándose a ellos y ofreciendo algo más que una simple transacción: «Si hemos aguantado tantos años es por algo».

Y es que esta pequeña empresa, dedicada a la maquinaria agrícola, forestal y de jardinería, se ha hecho un hueco entre la clientela gracias a su catálogo de artículos y recambios, pero también gracias a la atención del equipo, directa y personalizada. Nadie se va de Novo Rumbo sin saber cómo encender la máquina que acaba de adquirir o con dudas sobre su funcionamiento.

Tienda de Novo Rumbo, en Pontevedra. / Cedida

«Nuestro trabajo no solo es vender», reconoce el gerente. El local está ubicado en el número 35 de la calle María Victoria Moreno, en la ciudad de Pontevedra, y además de la venta se dedican a la reparación, mantenimiento y alquiler de maquinaria.

Pero su actividad no se limita al espacio físico: también realizan pedidos a través de su página web, recibiendo encargos de todas partes de la Península Ibérica e incluso cuentan con peticiones desde el otro lado del océano que, aunque no pueden cubrirlas, demuestran que su oferta es muy completa.

Tal y como explica Antonio Álvarez, cuentan con más de 5.000 referencias en la tienda online y trabajan con muchas de las marcas líderes en el mercado. «Tenemos artículos que no se encuentran en muchos portales de venta de este tipo», puntualiza. Todo esto ha conformado la receta del éxito de Novo Rumbo, que busca ahora romper la barrera con las nuevas generaciones y difundir sus servicios entre los más jóvenes, a menudo alejados de las labores agrícolas o de jardinería.

Artículos de jardinería Stihl, a la venta en Novo Rumbo. / Cedida

Cada vez más, sus clientes son personas aficionadas a cuidar su finca o su jardín y que necesitan asesoramiento a la hora de elegir herramientas o productos. Saben que los profesionales de Novo Rumbo, quienes realizan cursos de formación de forma habitual para mantenerse actualizados en el sector, tienen siempre un buen consejo entre manos. Por otro lado, ofrecen servicio posventa y mantenimiento a profesionales de los espacios verdes.

Primeras marcas, todas las facilidades

En Novo Rumbo S.L trabajan con una variedad de productos de las marcas más reconocidas del sector. Así, tanto en sus instalaciones de Pontevedra como en su tienda online se pueden encontrar artículos de Stihl y otras muchas firmas.

La relación directa con estos fabricantes permite al negocio disponer de los recambios y las piezas adecuadas en caso de avería o revisión, pues son su servicio técnico oficial. «Si alguien acude con una máquina de una marca diferente a las que trabajamos también podemos asesorarle, aunque la prioridad es nuestro catálogo, ya que podemos trabajar de forma más eficaz y conseguir rápido aquello que necesite», explica Antonio Álvarez.

Según apunta, «con esta maquinaria sucede lo mismo que con los coches, si la tienes pñarada es cuando empiezan los problemas». Por eso, desde la empresa recomiendan encargar ya en los primeros meses del año el mantenimiento básico, para tenerlo todo listo para la primavera y evitar la saturación de pedidos del cambio de estación. Además, si se necesita, disponen de financiación a través de Abanca Serfín y de Santander Consumer Finance.

"Prueba y compra" las máquinas de batería Stihl

Máquina de batería marca Stihl. / Cedida

Como tienda specialista Stihl, en Novo Rumbo ofrecen el servicio "prueba y compra" para las máquinas de batería de esta marca. Solo debes acudir al establecimiento y elegir el modelo que quieres probar. La tecnología de batería, silenciosa, ligera y fácil de usar, es una alternativa ideal para la jardinería, tanto en entornos privados como profesionales.

Después, hay que firmar un documento de entrega y dejar un depósito (entre 85 y 125 euros, según la máquina). Una vez completados estos pasos, ya puedes llevarte la máquina de batería elegida con una batería completamente cargada, y probarla tranquilamente durante 48 horas sin compromiso.

Al acabar el plazo solo tienes que entregar la máquina de nuevo en Novo Rumbo y firmar el documento de devolución, con el que se devolverá el depósito. Este servicio no tiene coste alguno para ti tanto si decides comprar la máquina probada u otra máquina Stihl, como si no.

Sobre Novo Rumbo S.L

«Novo Rumbo somos una empresa dedicada a la maquinaria agrícola, forestal y de jardinería desde el año 1982, por lo que contamos con más de 40 años de experiencia dentro del sector. Siempre hemos trabajado con las marcas más pioneras del mercado y hemos sido los primeros en introducir en el mercado gallego algunas de estas», expone la página oficial del negocio.

Para ponerse en contacto con los profesionales de Novo Rumbo o consultar su catálogo, no dudes en visitar su tienda física, su web o sus redes sociales (están disponibles en Instagram y en Facebook).

Asimismo, su teléfono de contacto es 986 841 141 y también cuentan con Whatsapp, a través del 600 691 598 y correo electrónico (novorumbosl@gmail.com). «Estaremos encantados de atenderte», afirman.