El sello STEP avala la innovación de la planta de fibras textiles de Altri y su capacidad para transformar la industria europea

La planta de fibras textiles de base celulósica que Altri proyecta en Palas de Rei (Lugo) ha dado un paso decisivo en su desarrollo. La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) ha otorgado al proyecto GAMA el sello STEP, una distinción que confirma su carácter estratégico para reforzar la competitividad industrial de la Unión Europea y acelerar la transición verde.

El reconocimiento sitúa la futura fábrica como prioritaria para acceder a instrumentos financieros y programas comunitarios, reservados a iniciativas capaces de impulsar la autonomía industrial, la innovación y la descarbonización en Europa.

La Comisión Europea valoró positivamente todos los aspectos analizados del proyecto GAMA, destacando especialmente:

Grado de innovación : calificado como notable.

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): sobresaliente, por su fuerte potencial de evitación de emisiones.

Grado de madurez y eficiencia de costes: notable, gracias a una planificación técnica sólida y una estrategia económica viable.

El análisis subraya que la innovación propuesta por GAMA es “sólida, creíble y bien fundamentada”. La documentación técnica presentó un escenario de referencia y un escenario proyectado con factores de emisión considerados rigurosos, trazables y técnicamente coherentes.

Infografía del complejo industrial proyecto en Palas de Reis. / Greenfiber

El informe europeo también resalta que la producción de fibra Lyocell, un material biodegradable y de bajo impacto ambiental, permitirá reemplazar un 77,5% de fibras sintéticas y un 22,5% de algodón, contribuyendo a reducir la dependencia de materiales altamente contaminantes o intensivos en recursos naturales. En definitiva, la evaluación confirma que GAMA cumple los estándares de excelencia de la Comisión Europea y contribuye de forma significativa a los objetivos climáticos, industriales y tecnológicos de la UE.

Para José Pina, CEO de Altri, la obtención del sello STEP “refrenda lo que siempre hemos defendido: GAMA es un proyecto serio, riguroso, sostenible e innovador, diseñado para responder a la necesidad del sector textil de contar con fibras respetuosas con el medio ambiente y totalmente biodegradables, en línea con los requerimientos de la Unión Europea”.

El proyecto en cifras

El complejo industrial previsto por Altri supondrá más de 1.000 millones de euros de inversión y aspira a convertirse en una referencia europea en producción de fibras sostenibles.

Toda la producción procederá de madera de eucalipto certificada, garantizando fibras 100% biodegradables y reciclables.

La fábrica necesita una plantilla de 500 trabajadores en distintos turnos, ya que estará en funcionamiento las 24 horas.

A ellos hay que sumar más de 2.000 empleos indirectos.

¿Qué es el sello STEP?

El sello STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) es una etiqueta de calidad concedida por la Comisión Europea que identifica proyectos estratégicos para la competitividad, la transición verde y la transformación digital del continente, es decir, reconoce los proyectos industriales que contribuyen a los objetivos estratégicos de la UE en materia industrial, tecnológica y medioambiental.

Asimismo, les facilita el acceso a las oportunidades de financiación de la UE y a atraer inversiones privadas y públicas adicionales o alternativas.

El carácter muy competitivo de las convocatorias STEP y la rigurosa evaluación por parte de la Comisión Europea y los paneles de expertos independientes garantizan que todos los proyectos por encima de los umbrales respectivos de las convocatorias sean de alta calidad.

Sectores a los que se dirige STEP:

Tecnologías digitales e innovación tecnológica profunda (deep tech) Tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos Biotecnologías

El proyecto GAMA se enmarca en el segundo epígrafe, al impulsar la producción industrial sostenible y la sustitución de materias primas contaminantes en el sector textil.