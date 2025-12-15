Marineros y pescadores de todo el mundo juegan el tradicional Torneo de Navidad del Puerto de Vigo

La Navidad es una época de reencuentros y emociones a flor de piel, que se vive con especial intensidad en aquellos hogares donde, por diferentes circunstancias, estar lejos es una realidad demasiado cotidiana. Bien saben sobre ellos las personas que trabajan en el mar y, en parte, por eso el Torneo de Navidad del Puerto de Vigo resulta tan emocionante.

Este pasado domingo, desde las 09:00 horas, decenas de marineros, pescadores extranjeros de las flotas de altura y gran altura y trabajadores de la propia Autoridad Portuaria se reunieron en el pabellón de O Berbés para jugar un Mundial de fútbol sala de lo más especial.

Es el cuarto año que el Puerto colabora con el Centro de Marinos Stella Maris para organizar esta competición, que está pensada para facilitar la convivencia y la integración entre las gentes del mar. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de estas personas pasarán la Navidad lejos de sus respectivas familias y comunidades de origen.

Participantes del Torneo de Navidad. / Pablo Hernández Gamarra

Una jornada festiva

La cuarta edición del Torneo de Navidad contó con la participación de más de medio centenar de jugadores; la mayoría, empleados de tres empresas de flotas de altura: Lafonia, Pesca Puerta y Pereira.

Además, los estudiantes de bachillerato del colegio SEK de Pontevedra también formaron parte de la cita, con el objetivo de fomentar el contacto con la realidad social del puerto y su compromiso con la comunidad marinera.

Otro de los equipos que formó parte ayer del torneo. / Pablo Hernández Gamarra

La jornada estuvo amenizada por la agrupación de acordeones Árgonat Band, que acaba de obtener un destacado reconocimiento internacional representando a España: el Trophee Mondial de l'Acordeon 2025, celebrado en Montarguis, Francia.

Por supuesto, no faltaron los premios, que contaron con el respaldo del Real Club Celta de Vigo. Se entregaron tres galardones, uno al jugador más deportivo, otro para el más competitivo y uno al que marcó más goles durante el torneo.

La agrupación de acordeones Árgonat Band, este domingo en el pabellón de O Berbés. / Pablo Hernández Gamarra

Esta iniciativa, que trata de abrir el Puerto a la ciudad y al mundo, forma parte de las múltiples actividades que desarrolla el Comité de Bienestar del Puerto de Vigo desde su creación en el año 2022. A su vez, el Comité forma parte de las acciones enmarcadas en la estrategia de Crecimiento Azul que lidera la rada olívica desde 2016 y que que se basa en tres pilares fundamentales: la sostenibilidad económica, medioambiental y, sobre todo, social.

Campaña solidaria de recogida de juguetes y alimentos

Por otra parte, la APV continúa con su tradicional campaña solidaria de recogida de alimentos y juguetes para los más necesitados, organizada por la Policía Portuaria. Por ahora, la campaña avanza a buen ritmo y ya se ha hecho una primera entrega de 150 kilos de juguetes a la Asociación Stop.

Los destinatarios de esta gran recogida serán el Banco de Alimentos de Vigo, la Casa Cuna – Hogar Santa Isabel, el comedor de la Esperanza (O Berbés), la Asociación Stop con su Campaña "Cada niño un juguete" y la Federación de Asociaciones vecinales Eduardo Chao.