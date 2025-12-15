Marineros y pescadores de todo el mundo juegan el tradicional Torneo de Navidad del Puerto de Vigo
El torneo celebró su cuarta edición ayer por la mañana en el pabellón de O Berbés
La Autoridad Portuaria impulsa un año más la recogida solidaria de juguetes y alimentos, que acepta donaciones hasta el día 23 de diciembre
La Navidad es una época de reencuentros y emociones a flor de piel, que se vive con especial intensidad en aquellos hogares donde, por diferentes circunstancias, estar lejos es una realidad demasiado cotidiana. Bien saben sobre ellos las personas que trabajan en el mar y, en parte, por eso el Torneo de Navidad del Puerto de Vigo resulta tan emocionante.
Este pasado domingo, desde las 09:00 horas, decenas de marineros, pescadores extranjeros de las flotas de altura y gran altura y trabajadores de la propia Autoridad Portuaria se reunieron en el pabellón de O Berbés para jugar un Mundial de fútbol sala de lo más especial.
Es el cuarto año que el Puerto colabora con el Centro de Marinos Stella Maris para organizar esta competición, que está pensada para facilitar la convivencia y la integración entre las gentes del mar. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de estas personas pasarán la Navidad lejos de sus respectivas familias y comunidades de origen.
Una jornada festiva
La cuarta edición del Torneo de Navidad contó con la participación de más de medio centenar de jugadores; la mayoría, empleados de tres empresas de flotas de altura: Lafonia, Pesca Puerta y Pereira.
Además, los estudiantes de bachillerato del colegio SEK de Pontevedra también formaron parte de la cita, con el objetivo de fomentar el contacto con la realidad social del puerto y su compromiso con la comunidad marinera.
La jornada estuvo amenizada por la agrupación de acordeones Árgonat Band, que acaba de obtener un destacado reconocimiento internacional representando a España: el Trophee Mondial de l'Acordeon 2025, celebrado en Montarguis, Francia.
Por supuesto, no faltaron los premios, que contaron con el respaldo del Real Club Celta de Vigo. Se entregaron tres galardones, uno al jugador más deportivo, otro para el más competitivo y uno al que marcó más goles durante el torneo.
Esta iniciativa, que trata de abrir el Puerto a la ciudad y al mundo, forma parte de las múltiples actividades que desarrolla el Comité de Bienestar del Puerto de Vigo desde su creación en el año 2022. A su vez, el Comité forma parte de las acciones enmarcadas en la estrategia de Crecimiento Azul que lidera la rada olívica desde 2016 y que que se basa en tres pilares fundamentales: la sostenibilidad económica, medioambiental y, sobre todo, social.
Campaña solidaria de recogida de juguetes y alimentos
Por otra parte, la APV continúa con su tradicional campaña solidaria de recogida de alimentos y juguetes para los más necesitados, organizada por la Policía Portuaria. Por ahora, la campaña avanza a buen ritmo y ya se ha hecho una primera entrega de 150 kilos de juguetes a la Asociación Stop.
Los destinatarios de esta gran recogida serán el Banco de Alimentos de Vigo, la Casa Cuna – Hogar Santa Isabel, el comedor de la Esperanza (O Berbés), la Asociación Stop con su Campaña "Cada niño un juguete" y la Federación de Asociaciones vecinales Eduardo Chao.
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Davila 12/12/2025
- La fiebre «híbrida» llega a Vigo: mitad atletas, mitad máquinas
- Un volanteiro gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle