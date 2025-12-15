Chicote apuesta por la comida casera para llevar

En Vigo hay lugares que no necesitan presentación, y Chicote es uno de ellos. Desde hace 44 años, su nombre está ligado a la cocina casera que reconforta, a esos sabores que muchos asocian directamente con el hogar. Nacido en 1981 como el sueño de Mino e Isaac en un pequeño local de la calle Brasil, hoy es un referente gastronómico que ha sabido adaptarse a los nuevos hábitos de consumo sin perder su esencia.

Aunque Chicote es conocido por su trayectoria como restaurante, una de sus grandes fortalezas actuales es su tienda de comida casera para llevar y servicio a domicilio, pensada para quienes desean disfrutar de su cocina de siempre en casa. Una propuesta muy valorada por sus clientes habituales, que encuentran aquí una alternativa fiable, artesanal y sabrosa para el día a día.

La oferta de la tienda cambia con frecuencia, siguiendo el ritmo de la cocina tradicional. En ella no faltan platos como callos, codillo o albóndigas, junto a otras elaboraciones que se van renovando según la temporada. Además, Chicote ofrece la posibilidad de consultar opciones de comida vegana, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias.

Además, en su vitrina destacan productos que se han convertido en una de las opciones más demandadas para llevar. La tortilla de patatas, uno de los grandes clásicos, junto a sus focaccias rellenas y a ellas se suman las empanadillas argentinas.

El restaurante Chicote, 44 años de historia en Vigo

Quienes prefieren comer fuera de casa pueden seguir disfrutando del restaurante Chicote, ubicado desde 1991 en la calle Simón Bolívar, tras el traslado desde su primer local. Este espacio se consolidó rápidamente como punto de encuentro para vecinos, familias y amantes de la cocina italo-argentina, manteniendo un ambiente cálido y familiar que sigue siendo una de sus señas de identidad.

Hoy es Pablo Martínez, hijo de Mino, quien continúa al frente del proyecto, manteniendo viva la tradición con la misma pasión que sus fundadores. Desde el restaurante, Chicote preserva una carta propia, distinta a la de la tienda de comida para llevar, en la que sigue brillando la mezcla cultural que lo ha definido durante décadas.

Entre sus platos más destacados figuran las pizzas argentinas de media masa, elaboradas con la receta tradicional que los ha acompañado toda la vida, así como su pasta casera, preparada a diario con dedicación artesanal. A ello se suma una cuidada sección de postres, donde sobresale su creación más emblemática: la tarta Mar del Plata, convertida en uno de los dulces más admirados por sus clientes habituales.

De cara a las fechas navideñas, Chicote ofrece además una propuesta especial, permitiendo encargar los postres del restaurante —incluido su aclamado Mar del Plata— para llevar a casa un pedacito de la tradición del local en momentos señalados. Con 44 años a sus espaldas, Chicote sigue demostrando que cuando la cocina se hace con cariño, el tiempo solo añade experiencia.