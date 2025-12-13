Seis décadas de precisión, paciencia y pasión

Gerardo descuelga el teléfono de su taller, entre tics, tacs y engranajes que aguardan una segunda vida. A sus 76 años -tercera generación de relojeros- nos atiende sin dejar de vigilar la puerta. “Cuando dejéis de venir, me jubilo”, dice riendo. Y no lo dice por decir: a los 17 años comenzó a trabajar entre muelles y esferas, y casi seis décadas después sigue ahí, con la misma curiosidad de cuando desmontó su primer despertador… y lo dejó “peor de como estaba”.

Con casi 60 años de profesión, mantiene su ilusión intacta. | // ALBA VILLAR

Su historia es también la de una saga familiar que hunde sus raíces en 1920, cuando su abuelo abrió en Vigo el primer taller. “De niño ya grababa relojes. Tengo un recuerdo muy vago, pero con ocho años estaba ahí, curioseando”. Luego llegó el aprendizaje junto a su padre, el ensayo y error, la primera mesa propia y una profesión que, más que oficio, es —como repite varias veces— “un hobby”.

Obras de arte

Gerardo habla de la relojería antigua con devoción. No como una técnica, sino como una expresión artística. “En los comienzos había piezas únicas, hechas a mano, con maderas nobles, bronces, esmaltes… Eran verdaderas obras de arte”. Repara relojes de pulsera, de pared, de bolsillo, antiguos y modernos. Pero hay algunos que lo han marcado para siempre. Uno de ellos es el monumental reloj de Santa Irene, cuyas campanadas ha mimado durante años. El segundo, un hallazgo inesperado en su propio taller: un reloj de bolsillo de acero pavonado con las iniciales “MN”. Perteneció a un familiar del almirante Méndez Núñez. “Cuando lo tuve en las manos y supe de quién era, me quedé impactado. Ese reloj estuvo en batallas históricas”. Hoy no sabe dónde fue a parar la pieza, pero mantiene intacta la emoción del descubrimiento.

También recuerda con cariño los relojes góticos de una sola aguja, vestigio de una época en la que la precisión era relativa y la vida tenía otros ritmos.

Quien no ha visto la cara de un cliente al recuperar un reloj abandonado no entiende —dice— la esencia del oficio. “Para mí, esa emoción vale más que la propia reparación. Algunos llegan a llorar. Es un doble premio: para ellos y para mí”.

Gerardo mantiene una sensibilidad que comparte con sus colegas: “Los que tenemos esto dentro sabemos que cada reloj trae una historia”.

¿Y los smartwatches?

La relojería moderna le merece respeto, pero también un matiz. “Para mí están mal llamados relojes inteligentes. Son aparatos que hacen de todo… y después tienen reloj”. Con un punto de ironía, añade: “A veces hacen al propietario un poco menos inteligente”. Pero sabe que hay que adaptarse: “No se puede ir en contra de los tiempos”.

El futuro

Si algo le preocupa es la desaparición del oficio. “Muchos compañeros se jubilan, y estamos desbordados de trabajo”. En Galicia no existe ninguna escuela de relojería. Las únicas opciones están en Madrid y Barcelona, con formaciones de mínimo tres años. “Aquí hace falta una escuela. Cuando faltemos nosotros, se perderá una tradición que viene de muy atrás”.

Reconoce que muchos jóvenes muestran interés —y también personas no tan jóvenes—, pero enseñarlos de forma individual es prácticamente imposible: “Mi padre pasaba horas y horas conmigo. Yo no tengo ese tiempo. Una escuela sería lo ideal”.

Un gremio honrado

Gerardo acumula reconocimientos y diplomas, pero los minimiza. “Todos me hacen ilusión, claro, pero el mejor premio es el trato personal con la gente”. Se siente parte de un gremio que define como “honrado, sincero y que intenta hacer las cosas bien”.

A sus 76 años sigue en jubilación activa, trabajando con la misma energía y humor que cuando empezó. “Me gusta el oficio, me motiva, me gusta tratar con la gente”. Quizá por eso el relojero que ha dedicado su vida a reparar el tiempo insiste en que él no tiene tiempo… para jubilarse.