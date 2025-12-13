Programa referente en transporte y logística

La Asociación de Empresas de Transporte de Pontevedra (ASETRANSPO), que agrupa a 450 mercantiles, representa un sector estratégico clave para la economía y el empleo. ASETRANSPO asume con liderazgo la responsabilidad de defender el futuro del transporte, reconociéndolo como un pilar fundamental de la actividad económica.

El nuevo Programa Integrado de Empleo (PIE) de ASETRANSPO 2025-2026 ofrece a las personas desempleadas una oportunidad única de formación especializada, orientación personalizada y acceso al mercado laboral. Su objetivo es reforzar las competencias profesionales mediante la combinación de formación, acompañamiento y prácticas para lograr una inserción laboral efectiva.

Destinatarios

Está dirigido a 100 personas desempleadas de 11 municipios (Vigo, Pontevedra, Redondela, Cangas, Moaña, Marín, Vilaboa, O Porriño, Mos, Salceda y Ponteareas). Tendrá una duración de 12 meses (octubre de 2025 a octubre de 2026) con el objetivo de lograr una inserción laboral de al menos el 45% de los participantes.

Ofrece una amplia gama de servicios que incluyen orientación individualizada, formación especializada, prácticas profesionales, coaching, intermediación laboral y talleres de habilidades sociolaborales.

Para facilitar la participación, se proporcionan bolsas de 10 euros por día de asistencia y medidas de conciliación como horarios flexibles, servicios de guardería o atención a dependientes y transporte compartido.

Oferta Formativa

El programa se estructura en tres itinerarios principales:

Itinerario 1: centrado en el sector del transporte, incluye formación en cualificación inicial de conductores (CAP), transporte de mercancías peligrosas en sus modalidades básica y de cisternas, tacógrafo digital inteligente V2, gestión de flotas con inteligencia art ificial y distribución y reparto de productos alimentarios a domicilio.

Itinerario 2: orientado al ámbito de la logística, abarca operaciones con carretillas elevadoras, transpaletas y apiladoras, certificación UNE 58451 para operadores de carretillas, organización de almacenes, manejo de puente grúa, grúa sobre camión y plataformas elevadoras.

Itinerario 3: combina contenidos de transporte y logística para quienes deseen un perfil mixto.

Todos los itinerarios incluyen una formación transversal diseñada para mejorar la empleabilidad desde un enfoque integral. Entre los contenidos destacan fundamentos de Excel, competencias digitales básicas, primeros auxilios y soporte vital básico con desfibrilador, manipulador de alimentos, inteligencia artificial aplicada a distintos ámbitos —incluyendo ChatGPT desde cero e IA para la búsqueda de empleo—, acompañante de transporte escolar y, de manera obligatoria, formación en Igualdad de Oportunidades.

Este programa prioriza la participación de colectivos con mayores dificultades de inserción laboral: personas con discapacidad; personas en riesgo de exclusión social o beneficiarias de la RISGA; mujeres víctimas de violencia de género; personas migrantes con autorización de residencia por arraigo; personas mayores de 52 años; jóvenes menores de 30; perceptores de prestaciones, subsidios o RAI; mujeres desempleadas; personas inmigrantes; personas en paro de larga duración, además de cualquier persona desempleada que necesite apoyo para mejorar su empleabilidad.

Quienes deseen inscribirse o consultar información detallada pueden hacerlo a través de la web pie.asetranspo.org. El Programa Integrado de Empleo de ASETRANSPO 2025-2026, financiado por la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se consolida así como una herramienta imprescindible para avanzar hacia un futuro profesional más estable y lleno de oportunidades.