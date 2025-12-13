La Navidad más brillante está en Vigo

Vigo vive este 2025 la Navidad más grande de su historia, y eso que parecía que las anteriores ediciones habían sido de récord.

Cíes Market en la Alameda. | // A. VILLAR

El gobierno local ha subido la apuesta y la ciudad acoge desde el 15 de noviembre hasta el próximo 11 de enero un sinfín de atractivos. A los ya clásicos, como el Cíes Market o el tren turístico de Navidad, se suman otros nuevos, como Vialia On Ice, todo un complejo de ocio navideño en la Plaza Pública del centro comercial. Pero vayamos por partes.

Árbol de luces de Puerta del Sol y ambiente en la plaza. | // JOSE LORES

Las luces

Por supuesto, el alumbrado navideño es la pieza clave del puzzle de la Navidad viguesa. Se encendió el pasado 15 de noviembre en un acto que logró reunir a miles de personas en Puerta del Sol a pesar de las inclemencias del tiempo.

Este año, la ciudad brilla con más de 11,5 millones de luces LED repartidas por 420 calles y plazas. Se prenden cada día a las 18:00 horas y, en función del momento de la semana o si es víspera de festivo, se apagan de madrugada, a las 01:00 o a las 04:00 horas. Menos en fechas señaladas como Nochebuena, Navidad o Año Nuevo, cuando se mantienen relucientes hasta el amanecer.

La calle como escenario

Al alumbrado urbano hay que sumarle los grandes ornamentos navideños repartidos, principalmente, por la calle Policarpo Sanz. Un bosque de Navidad que se puede atravesar a pie, un entrañable muñeco de nieve, una caja de regalo gigante en Gran Vía, una bola de Navidad enorme en Urzaiz, carrozas a las que se puede subir y multitud de photocalls y rincones pensados para inmortalizar las mejores instantáneas. Solo hay que explorar un poco el centro de Vigo para ir topándose con todas estas estructuras que llenan de magia las calles y sorprenden especialmente a los más pequeños de la casa.

Además, cómo olvidarse del colosal árbol de Puerta del Sol. 45 metros compuestos por 100.000 microluces LED que cambian de color y se mueven al ritmo de la música que lo acompaña y coronados, como no podía ser de otra forma, con una gran estrella que se ve incluso desde la otra parte de la ría de Vigo.

Mercadillos y atracciones

La Alameda de Vigo acoge un año más el Cíes Market y diversas atracciones infantiles, entre las que destaca la noria gigante. Desde aquí sale el trenecito navideño, una de las formas preferidas por los visitantes para ir descubriendo las luces de la ciudad.

Por otro lado, en el Centro Comercial Vialia se ha establecido por primera vez el complejo Vialia on Ice, situado en la Plaza Pública y donde se esconde una pista de hielo, atracciones infantiles y un mercadillo navideño con diferentes opciones gastronómicas y de artesanía. Todo ello, bajo una bonita red de luces doradas.

El barrio de Bouzas acoge el tercer mercadillo navideño «permanente» de estas fiestas. Está ubicado en la Alameda Suárez Llanos y está organizado por la Asociación Amigos de la Historia de Bouzas.

Vigo cuenta con un Circo de Nadal, en la Avenida de Castelao; un barco navideño para surcar la ría de forma especial; un Belén Monumental y múltiples musicales infantiles, en otros atractivos.