La Navidad es una época de reencuentros y emociones a flor de piel, aunque también de estrés por intentar cumplir con cada compromiso social y conseguir contentar a nuestros seres queridos escogiendo el regalo perfecto. Pero, a veces, el obsequio ideal no siempre es el más ostentoso, sino el que está pensado con más cariño, el que refleja bien su personalidad o el que significa pasar más tiempo juntos.

Un Mercado de Nadal lleno de regalos únicos

Los mercadillos navideños son uno de esos lugares donde podemos sumergirnos y encontrar esos detalles únicos e irrepetibles. Y en Vigo, este año se suma una nueva cita en el Centro Comercial Plaza Elíptica: un Mercado de Nadal especialmente dedicado a los amantes de las antigüedades, de la artesanía y de la cultura. Un mercado donde lo difícil será salir con las manos vacías.

Desde juguetes a fósiles

El Mercado de Nadal de Plaza Elíptica abrirá por primera vez sus puertas el próximo lunes 15 de diciembre, en horario de 11:00 a 20:00 horas. Estará operativo todos los días hasta el 5 de enero.

Su ubicación en el centro comercial, a cubierto de la lluvia y las inclemencias del tiempo y en un entorno climatizado, lo convierten en una gran opción para esta época del año, en la que no siempre apetece salir a pasear por el exterior.

Por otro lado, la variedad y la calidad de sus expositores es el punto fuerte de este mercado navideño. Tal y como cuentan desde la organización, habrá 13 stands disponibles. En ellos se podrán encontrar propuestas que van de la artesanía a la literatura, de la decoración a la cosmética natural, pasando por esos objetos que se resisten a clasificarse y que quizá por eso mismo resultan más singulares (vinilos, juguetes, antigüedades, arte en acuarela, minerales, piezas de colección...) Iniciativas, todas ellas, que complementan las ya habituales del Centro Comercial.

En ese raro acierto que uno busca cuando se aproxima la Navidad y empezamos a sospechar que los regalos, si no son exactos, no son nada, Plaza Elíptica propone un itinerario que invita a abandonar el centro con la sensación de haber dado con ese regalo preciso, el que uno no sabía que buscaba hasta el momento en que lo tuvo entre las manos.