¿Y si cae aquí? La Lotería de Navidad es uno de los momentos más mágicos y esperados del año. Además, este 2025 llega con extra de premios. Tras aumentar en medio millón la emisión de boletos, el bote total a repartir alcanza los 2.772 millones de euros, 70 millones más que en la anterior edición.

La Lotería de Navidad reparte 70 millones más

La administración de lotería Sagitario, ubicada en Vigo, lleva desde 1969 formando parte de esta tradición tan ilusionante y, por supuesto, este año espera poder ser parte de la alegría del día del sorteo y afirmar que ha vendido uno o varios boletos premiados.

Por el momento, las ventas siguen la estela de años anteriores y han registrado un pico importante en el puente de la Constitución. Nadie quiere quedarse sin la oportunidad de optar al Gordo, aunque tampoco nadie le hace feos a cualquiera de los otros premios o incluso, a un reintegro. De hecho, como cuenta Raquel Vázquez, titular de Sagitario, han tenido que pedir más boletos con el número 5, porque se había agotado. También reciben gran cantidad de llamadas de fuera de Vigo (y de Galicia) de gente que busca en Internet dónde conseguir una combinación concreta de números y no le importa pagar el envío desde otra parte de España para hacerse con ella.

Hace un tiempo, en Sagitario vendieron un quinto premio íntegro. «Fue increíble», reconoce Vázquez. La titular de la administración desea que estas navidades se repita la buena suerte que ha acompañado al negocio en el último año. Tal y como cuenta, en abril de 2024 repartieron un millón de euros en el sorteo del Euromillón y en los últimos meses también han repartido un primer premio de la Lotería de los jueves y diferentes premios de otros sorteos organizados por Apuestas y Loterías del Estado.

Rituales de buena suerte

Cuando la fortuna entra en juego, también lo hace la superstición. Como cuenta la responsable de Sagitario, en el mundillo de los hábitos y rituales de compra de la Lotería de Navidad «hay de todo». Destacan los clientes que piden boletos basados en fechas de cumpleaños o aniversarios de boda, pero también los que compran expresamente los llamados números de la suerte, como el 7, el 13, el 15 o el 69.

Raquel Álvarez se despide con un mensaje para la clientela fiel que acude hasta su oficina Navidad tras Navidad y para todos los lectores de FARO: «¡Salud y, sobre todo, suerte para todos!».