A Laxe: un año más, destino navideño imprescindible en Vigo

Vigo vuelve a encender la Navidad con la intensidad que ya la ha hecho famosa dentro y fuera de España. Y en ese paisaje de luz, música y calles llenas de vida, A Laxe se ha consolidado como uno de los espacios que más aporta al ambiente festivo de la ciudad. No como un mero acompañante, sino como un actor implicado en la identidad navideña que Vigo ha construido en los últimos años.

Fiel a ese papel, A Laxe redobla este año su apuesta por la decoración y la experiencia navideña. El centro refuerza la estética propia de la Navidad viguesa —cuidada, brillante y pensada para ser parte del recorrido de quienes salen a disfrutar de la ciudad— convirtiéndose así en una de las paradas que complementan el itinerario de luces. No es solo un edificio iluminado: es un punto más dentro de la estrategia colectiva que ha convertido Vigo en un fenómeno navideño internacional.

La programación de este año también crece y se diversifica. A Laxe incorpora más actividades para todas las edades, desde actuaciones y talleres hasta propuestas culturales y familiares que se desarrollarán a lo largo de todas las fiestas. Una agenda amplia que acompaña el movimiento natural de estos días: familias que buscan planes, grupos de amigos que quieren prolongar la tarde, visitantes que quieren mezclarse con la vida de la ciudad.

Como guiño especial de este año, A Laxe incorpora una propuesta que ha arrancado sonrisas en redes sociales: sus tres elfos —el goloso, el influencer y el fit— presentados con humor y convertidos ya en pequeños personajes de la Navidad de A Laxe. Estos elfos forman parte del nuevo decorado festivo. Junto a ellos, una “puerta mágica” invita a los más pequeños a detenerse y resolver pequeños retos, convirtiendo la visita en un juego participativo que añade un elemento distinto y divertido al recorrido navideño.

La restauración vuelve a ser uno de los grandes atractivos. En estas fechas, cuando las reuniones alrededor de una mesa se multiplican, A Laxe ofrece un abanico de cocinas y ambientes para todos los gustos. Desde cenas informales hasta comidas especiales con vistas al mar, cada opción contribuye a que el centro sea un punto de encuentro natural durante la Navidad.

En un año en el que Vigo seguirá mirando hacia el mundo para reafirmarse como capital navideña, A Laxe vuelve a estar a la altura del desafío. Con más programación, con una decoración pensada para integrarse en la narrativa de la ciudad y con propuestas que buscan involucrar a quienes lo visitan, el centro suma su propio brillo al conjunto. Un lugar donde la Navidad se vive de forma cercana, animada y abierta, como parte esencial del latido festivo de Vigo.