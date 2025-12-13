El IES Indalecio Pérez Tizón de Tui (Pontevedra) abre a las empresas la posibilidad de acoger alumnado en prácticas

El IES Indalecio Pérez Tizón de Tui abre el período de colaboración con empresas para acoger al alumnado que iniciará en febrero de 2026 su Formación en Centros de Trabajo (FCT). Este período práctico, con una duración total de 500 horas hasta junio de 2026, permite que el estudiantado complete su preparación en un entorno real. La participación es completamente gratuita para las entidades colaboradoras, que no asumirán ningún coste ni remuneración.

El centro ofrece actualmente el Ciclo Básico y el Ciclo Medio de Instalaciones Eléctricas, el Ciclo Medio de Actividades Comerciales y, por primera vez, presenta a su primera promoción del Ciclo Superior de Marketing y Publicidad.

Esta última titulación llega especialmente alineada con las demandas actuales del tejido empresarial, donde la comunicación digital, la presencia en redes sociales, el posicionamiento online y la gestión de marca se han convertido en competencias imprescindibles para cualquier empresa que busque mejorar su competitividad.

Alumnas del ciclo superior de Marketing y Publicidad. / Cedida

Colaboración con empresas

María Jesús Garbín, coordinadora de FCT, destaca la importancia de que el tejido empresarial conozca de cerca la labor que desarrolla la Formación Profesional y el valor del alumnado que se forma en el centro. Señala que estas colaboraciones representan una oportunidad doble: para el alumnado, que inicia su primera experiencia laboral en un contexto real; y para las empresas, que reciben a jóvenes con una base técnica sólida, motivación para aprender y capacidad para aportar desde el primer día.

Estudiantes del Ciclo Medio de Instalaciones Eléctricas del IES Indalecio Pérez. / Cedida

Asimismo, añade que la mayoría de las entidades colaboradoras repiten participación debido al impacto positivo de esta experiencia y, además, al no tener ningún coste para la empresa.

Alejandro Guntiñas, jefe del departamento de Comercio, subraya que la incorporación del Ciclo Superior de Marketing y Publicidad abre nuevas vías de colaboración, especialmente para empresas que buscan reforzar su comunicación, su estrategia digital o su presencia comercial.

El alumnado del ciclo superior ha sido formado en planificación de medios, creación de contenidos digitales, diseño de campañas, desarrollo de marcas, atención comercial, investigación comercial, finanzas, organización de eventos y estrategias de visibilidad para negocios locales.

Clase del ciclo de Actividades Comerciales del IES Indalecio Pérez Tizón. / Cedida

Además, han trabajado competencias transversales como la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la gestión bajo presión, habilidades muy valoradas en los entornos laborales actuales. También participan en iniciativas de innovación educativa como Galicia Skills o Innovatech, lo que refuerza su preparación y su capacidad de adaptación.

El centro invita a empresas, comercios, agencias y entidades públicas de la comarca a conocer el potencial del alumnado y colaborar acogiendo estudiantes en prácticas. Las empresas interesadas pueden contactar con el centro para recibir toda la información que precisen en el teléfono: 886110749 y en el correo: fct.ies.indaleciopereztizon@edu.xunta.gal.