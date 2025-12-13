Las ideas que valen la pena merecen ser protegidas

Hay ideas que valen oro, incluso de forma literal. En Eurekate lo saben bien y por eso llevan desde el año 2019 asesorando y acompañando a quienes las tienen, para que puedan protegerlas y llegar a vivir de ellas. Su misión no es otra que ayudar a que las personas hagan dinero de sus propias ideas, de esos momentos de «¡Eureka!», como explica su responsable y fundadora, Rosa Hernández.

La empresa está dedicada al registro de patentes y marcas. Su equipo, compuesto fundalmente por ingenieros industriales, acompaña a los clientes en todas las fases del proceso, desde el estudio de patentabilidad hasta el registro oficial, el paso definitivo para empezar con la comercialización de la idea.

Además, trabaja internacionalmente, por lo que las marcas y patentes pueden registrarse tanto en España como en cualquier otro país de dentro y fuera de Europa. Los expertos de Eurekate se encargan de analizar la mejor estrategia territorial.

Asesoramiento para hacer crecer tus ideas

«Nos dedicamos a registrar cualquier tipo de idea y de cualquier tipo de persona, sea empresa o particular», afirma Rosa Hernández, jefa de Eurekate, «todo el mundo tiene ideas, pero no todos saben cómo hacerlas realidad o cómo ganar dinero de ellas. Para eso estamos nosotros».

Uno de los servicios principales que ofrece Eurekate es el estudio de patentabilidad sin compromiso. El cliente entrega un depósito de 450 euros que, en caso de que salga adelante, se descuenta del precio total. Si no es patentable, se devuelve el dinero. Además, ofrecen un precio cerrado con todo incluido para completar el proceso, proteger las ideas y empezar a obtener beneficios con ellas.

Para consultar a los expertos de Eurake es posible concertar una cita online sin coste o agendar una cita presencial en una de sus oficinas. Hasta el próximo verano, la empresa está presente en Salamanca, Madrid y Vigo, pero después pasará a tener sede exclusivamente en la ciudad olívica, como explica Rosa Hernández. Esta sede central en Vigo se estrenó el pasado mes de agosto y está ubicada en el número 19 de la calle Oporto, en pleno centro.

Así que, si eres inventor, emprendedor o tienes una idea con potencial, no dudes en ponerte contacto con Eurekate para poder registrar tu marca o patente junto a los mejores profesionales y enfocarte en lo que realmente importa: hacerla crecer.