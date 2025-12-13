A medida que se acerca el final del año, el equipo de Gesblobal se une a la ciudad para desear unas felices fiestas llenas de alegría, descanso y buenos momentos. Su mensaje es claro: “Gracias por confiar en nosotros. Seguiremos a tu lado el próximo año, cuidando de lo que más importa: tus proyectos y tus personas”.

Gesglobal, cercanía y profesionalidad también en Navidad

Desde hace más de tres décadas, Gesblobal trabaja con dedicación para ofrecer un servicio integral y personalizado de asesoría y gestoría en Vigo y su área de influencia. El principal objetivo es que empresas, autónomos y particulares puedan dedicarse a lo que realmente importa: hacer crecer sus proyectos, con la tranquilidad de contar con un equipo próximo y profesional a su lado.

Con una firme apuesta por el trato cercano, personalizado y transparente, más que un proveedor de servicios, desde Gesglobal pretenden ser un socio de confianza: alguien con quien hablar, resolver dudas y dejar en manos expertas las gestiones que consumen nuestro tiempo.

Fiscal y contable: simplificando lo complejo

Para muchas empresas y autónomos, cumplir con Hacienda puede ser un quebradero de cabeza. Gesblobal ofrece soluciones personalizadas, asegurando que cada cliente se mantenga al día y aproveche las oportunidades de planificación fiscal. Además de la contabilidad y presentación de impuestos, el equipo acompaña a los clientes en inspecciones y requerimientos, aportando seguridad y tranquilidad.

Laboral

El personal es el motor de cualquier organización, y Gesblobal lo sabe. Por eso, su equipo se encarga de trámites de Seguridad Social, nóminas, contratos y seguros, liberando a las empresas de tareas que consumen tiempo y recursos.

Además de la asesoría tradicional, Gesglobal dispone de un equipo especializado en trámites de herencias e impuestos de sucesiones, dando así soporte y tranquilidad en esos momentos difíciles, así como otros trámites administrativos tales como matriculaciones, transferencias, permisos de residencia y más. Cada servicio se adapta a las necesitades concretas de quienes confían en la oficina, combinando experiencia y atención personalizada.

En estas fiestas, Gesblobal quiere reafirmar su compromiso: estar cerca de sus clientes, acompañando sus proyectos y ofreciendo tranquilidad en la gestión diaria.