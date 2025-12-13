Tras conquistar Vigo, Papos se lanza a conquistar España

Cualquier vigués que escuche el nombre ‘Papos’ sabe a qué se refiere, inmediatamente piensa en sus sabrosos bocadillos y en todas las anécdotas inolvidables que guarda en torno a ellos. Porque Papos no es solo un negocio gastronómico en Vigo, es también familia, legado e identidad desde 1982. Y cuando algo está tan arraigado, los cambios son aún más difíciles.

Hace tres años, Óscar, el hijo de los fundadores originales de Papos, Pepe y Lourdes, tomó las riendas del negocio con una misión muy clara: expandir la marca. El primer paso generó un gran revuelo. Fue dejar atrás el minúsculo local del número 14 de la calle Venezuela y trasladarse unos pocos metros al 10, un espacio el doble de grande.

«Fue muy duro para toda la familia y se echa de menos la parte romántica de ese mini local y todo lo que significó para los vigueses. Pero la realidad es que nos vienen a visitar tres veces más clientes anualmente que en los últimos años del local de toda la vida», reconoce Óscar.

Los saltos al vacío, a veces, son necesarios, y el hostelero tenía claro que no se iba a quedar ahí. Trabajó en el diseño de una nueva identidad gráfica y se lanzó a emprender el proceso de expansión de la bocatería, que ha dado recientemente sus primeros frutos con la apertura del primer Papos fuera de Vigo.

El local de Santiago de Compostela abrió sus puertas el pasado 27 de noviembre desatando la locura total entre la clientela. Para celebrar la inauguración repartieron 100 bocadillos gratuitos y la respuesta por parte del público superó todas las expectativas.

Hoja de ruta

Ahora, el equipo de Papos, con Óscar al mando, Laura Villar y Jesús Valverde (mano derecha e izquierda de Óscar) —pero siempre asesorado por su padre, como no podía ser de otra forma—, continúa gestionando las próximas operaciones de la franquicia, que espera desembarcar a lo largo de 2026 en otras partes de Galicia.

De momento, podemos adelantar que la primera apertura fuera de Galicia será en marzo: Papos desembarcará en el barrio de Moncloa, en Madrid. Asimismo, Óscar declara que «estamos en conversaciones con solicitudes abiertas en Pontevedra, Coruña y Ourense».

Equipo de Papos Vigo. / Cedida

El objetivo es seguir expandiendo la franquicia, pero sin perder nunca su seña de identidad. La carta de Papos es una buena muestra de la esencia familiar del negocio: no faltará en ningún local de España el bocata Lourdes y el Pepe 1950 (en honor a los padres de Óscar, fundadores de la empresa), el Pepis (que lleva el nombre del hijo de su actual dueño) o la hamburguesa Ufa, en homenaje a su abuela.

«Siempre hemos querido seguir siendo un negocio familiar», asegura Óscar. Por eso en los establecimientos Papos también hay siempre guiños a su pasado, «sobre todo, fotos de mis padres para que no se pierda la esencia real, que son ellos».

Con el paso del tiempo, la bocatería que se convirtió en referente para tantas generaciones de vigueses, incluso desde los años de la Movida, ha sabido preservar lo que les hace únicos, pero sin dejar de innovar.

A día de hoy, su carta se completa con platos combinados contundentes, bowls, perritos y otras raciones a un precio competitivo, además de contar con bocadillos hechos con la mejor materia prima y hamburguesas que, aunque no desprecian las últimas tendencias smash, mantienen la esencia de las de toda la vida. Tal vez esa sea la clave del éxito.