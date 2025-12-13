Desfile de talentos para despedir el año

Cada vez que se acerca el mes de diciembre, los nervios están a flor de piel en la escuela de moda Pin Factory, ubicada en la calle Padre Ramón María Aller número 4, en Vigo. El motivo no es otro que la celebración de una cita que ya se ha convertido en un clásico, el desfile ‘Sinergias’, donde el alumnado de primer año del curso de Diseño de Moda enseña las colecciones en las que ha trabajado sin parar durante el trimestre y los estudiantes de segundo y tercero, por su parte, muestran sus proyectos del año anterior.

Detalles de un traje diseñado por alumnos de Pin Factory. // Cedida

Este año, el desfile tendrá lugar el próximo jueves 18 de diciembre en la sede de Afundación, a partir de las 20:00 horas. Las personas interesadas en asistir pueden recoger sus entradas hasta el día antes del evento en las propias instalaciones de Pin Factory.

En el desfile se podrán observar más de una veintena de proyectos que conjugan moda de vanguardia, diseño y una fuerte apuesta por el ‘upcycling’, pues muchas de las piezas han sido elaboradas a partir de materiales y prendas recicladas. Desde la escuela esperan con ilusión esta fecha tan señalada, que desde hace más de dos décadas se ha convertido en un importante escaparate de talento tanto para el alumnado como para el equipo de profesionales que conforman Pin Factory, quienes han conseguido que el centro sea un referente no solo de formación en diseño y moda, sino también de creatividad y originalidad en cuanto a técnicas y estilos en Vigo y el resto de Galicia. Así que, no te lo pierdas: ‘Sinergias’ te espera el próximo jueves.