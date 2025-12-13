Este 2026, regálate futuro

La Navidad siempre trae consigo un momento de pausa y de reflexión. De plantear esas preguntas que evitamos durante el año y que ahora, en medio de luces y villancicos, vuelven a asomarse. ¿Dónde quiero estar dentro de un año? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué espero del futuro?

En Galicia, cada vez más personas se hacen esas mismas preguntas con una respuesta clara: quiero estabilidad, quiero una plaza, quiero vivir con tranquilidad. Y 2026 aparece como una oportunidad brillante para quienes estén dispuestos a dar ese paso.

Porque no hablamos solo de un nuevo año. Hablamos de una ventana histórica de convocatorias: Xunta, Sergas, administración autonómica, universidades… Una ola de jubilaciones que abrirá miles de plazas y que permitirá que una nueva generación de empleados públicos dé forma al futuro de Galicia.

Ahí es donde entra Full Training, el método de entrenamiento para opositores de Academia Postal 3 que convierte el deseo en destino.

Un método pensado desde Galicia para Galicia

El método Full Training es la herramienta que permite gestionar el tiempo, mantener la constancia, aprender a planificar, ganar seguridad, superar bloqueos emocionales y convertir el estudio en hábito. En definitiva, llegar al examen con una preparación de alto rendimiento.

Tiene una ventaja fundamental: nace aquí y está diseñado para las oposiciones que se convocan en Galicia. Además, está diseñado por un equipo de tutores y docentes que cuenta con más de 52 años de experiencia en la preparación de oposiciones. El proceso se estructura en tres grandes fases:

1. Pre-Training: tu primer impulso. Un módulo inicial que te ofrece claridad e información sobre cómo funciona una oposición, cómo organizarla en tu día a día, qué estrategias funcionan y cuáles no. También incluye técnicas de motivación y primeros hábitos de estudio para arrancar con buen pie.

2. Full Training: el núcleo del método. Aquí es donde empieza el trabajo intensivo: clases en directo y grabadas siempre disponibles; campus online; materiales optimizados; webinars y talleres prácticos (mindfulness, planificación, neuroaprendizaje, memorización, etc.); tests, esquemas y resúmenes; tutoría y acompañamiento pedagógico y simulacros periódicos. El objetivo es avanzar de forma constante, sin perder el ritmo.

3. Recta final: máximo rendimiento. Cuando se acerca el examen, sube la intensidad y llega el sprint final. Aquí, Full Training incluye simulacros semanales, técnicas de memorización avanzada, entrenamiento bajo presión y optimización del tiempo en el test. Aquí es donde se marcan las diferencias.

En paralelo, los opositores cuentan con un equipo de apoyo emocional y motivacional en la recta final, que es un momento clave en su vida.

Un año clave de oportunidades

Este 2026 es ideal para embarcarse en esta aventura de opositar. En los próximos cinco años, la Xunta de Galicia tiene previsto reemplazar más de 5.000 jubilaciones de funcionarios en todos los ámbitos. Esto significa que habrá un gran relevo generacional, un esfuerzo por renovar la plantilla pública, y por tanto, más plazas y más oportunidades.

A ello se suman todas las convocatorias pendientes de publicar tanto de Xunta como de Sergas, y que verán la luz a lo largo de 2026. En otras palabras: 2026 no es solo un año más en el calendario, sino un momento de oportunidad real para cambiar tu vida.

Imagina tus mañanas trabajando con tranquilidad de saber que estás mejorando la vida de los gallegos. Imagina que tus hijos te ven llegar a casa, sin angustias, y que puedes pasar más tiempo con ellos. Imagina esa tranquilidad de tener una plaza fija en la administración. Imagina poder planear unas vacaciones, una casa, un proyecto real de futuro. Pero para llegar ahí no basta con desearlo. Hace falta algo más: valentía. Decisión. Plan. Método. Y ganas de apostar por ti mismo.