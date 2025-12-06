Xunta de Galicia y la AP de Marín estudian nuevas vías de colaboración

La Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria de Marín estudian nuevas formas de colaboración para impulsar la sostenibilidad ambiental del puerto frente a los desafíos del cambio climático, así como para modernizar y mejorar los servicios ofrecidos a las empresas que operan en sus instalaciones. Esta cooperación se materializó en una reunión celebrada en el puerto con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el presidente del Puerto, José Benito Suárez, y el director, Miguel Ángel Navarro, donde se abordaron proyectos en marcha y se exploraron oportunidades de trabajo conjunto.

Durante el encuentro, se destacó el papel pionero del Puerto de Marín en gestión ambiental, con iniciativas iniciadas desde 2013 centradas en la reducción del impacto ecológico de las actividades pesqueras e industriales, incluyendo la retirada selectiva, clasificación y tratamiento adecuado de residuos. Gracias a estas acciones, el puerto valoriza actualmente el 84% de los desechos generados, especialmente los vinculados al procesado de productos pesqueros, consolidándose como un referente en economía circular e innovación portuaria.

La conselleira subrayó la importancia de coordinar esfuerzos para preservar la ría de Pontevedra y manifestó su disposición a apoyar nuevos proyectos sostenibles. Ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en estrategias conjuntas para adaptación al cambio climático, eficiencia energética, reducción de emisiones y modelos de gestión más verdes, reafirmando su compromiso con un desarrollo portuario responsable que combine actividad económica, innovación y protección del entorno natural.