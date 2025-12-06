Seis décadas liderando el sector de la pesca congelada
Grupo Pesmar consolida su posición como referente de calidad, innovación y distribución
M. González
Con casi seis décadas de trayectoria, el Grupo Pesmar se ha consolidado como una de las referencias de la pesca congelada en España. Fundado en 1965, el grupo opera hoy con cuatro buques arrastreros congeladores de bandera española que faenan en los principales caladeros del Atlántico, tanto en el hemisferio Norte como en el Sur,
El grupo empresarial integra la armadora Pesquerías Marinenses, los frigoríficos Pesmar y Safricope, y las comercializadoras Pesmarín y Safricope, especializadas en pescado congelado. En el caso de los frigoríficos del almacenamiento, el grupo ha acometido en los últimos años un importante esfuerzo inversor que le permite mover más de 50.000 toneladas anuales. Sus instalaciones cuentan con sistemas informáticos ERP desarrollados a medida, que garantizan un control exhaustivo, trazabilidad completa y ausencia de incidencias en toda la cadena.
A esta infraestructura se suma una amplia red de distribución capaz de asegurar al profesional y al consumidor final un producto de máxima calidad. Desde Pesmarín, S.A., la compañía comercializa un amplio abanico de especies capturadas y congeladas a bordo de sus propios buques: merluza, rosada, brótola, raya, pota, calamar, fletán o gallineta, entre otras. También importan productos de otros orígenes, como almeja, merluza austral, langostino, camarón o salmón, todos ellos seleccionados por su alta calidad.
De este modo, el grupo logra cerrar el ciclo completo, desde la extracción en alta mar hasta la llegada al consumidor, aprovechando todas las sinergias del proceso pesquero.
Por su parte, Safricope, S.A., además de su actividad como frigorífico, desempeña un papel destacado en la comercialización mayorista de pescados y mariscos congelados. Fundada en 1969, ostenta la distinción de haber sido el primer frigorífico implantado en el puerto pesquero de Marín. Su éxito radica en una rigurosa selección de materias primas procedentes de distintos caladeros, unida a una apuesta constante por la innovación tecnológica y un estricto control de calidad.
Con una flota en permanente modernización y una larga experiencia como pioneros en el tratamiento de pescado a bordo, Grupo Pesmar opera hoy con algunos de los buques tecnológicamente más avanzados del sector, reafirmando su liderazgo en el mercado y su compromiso con la excelencia.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
- La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días