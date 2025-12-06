Seis décadas liderando el sector de la pesca congelada

Con casi seis décadas de trayectoria, el Grupo Pesmar se ha consolidado como una de las referencias de la pesca congelada en España. Fundado en 1965, el grupo opera hoy con cuatro buques arrastreros congeladores de bandera española que faenan en los principales caladeros del Atlántico, tanto en el hemisferio Norte como en el Sur,

El grupo empresarial integra la armadora Pesquerías Marinenses, los frigoríficos Pesmar y Safricope, y las comercializadoras Pesmarín y Safricope, especializadas en pescado congelado. En el caso de los frigoríficos del almacenamiento, el grupo ha acometido en los últimos años un importante esfuerzo inversor que le permite mover más de 50.000 toneladas anuales. Sus instalaciones cuentan con sistemas informáticos ERP desarrollados a medida, que garantizan un control exhaustivo, trazabilidad completa y ausencia de incidencias en toda la cadena.

A esta infraestructura se suma una amplia red de distribución capaz de asegurar al profesional y al consumidor final un producto de máxima calidad. Desde Pesmarín, S.A., la compañía comercializa un amplio abanico de especies capturadas y congeladas a bordo de sus propios buques: merluza, rosada, brótola, raya, pota, calamar, fletán o gallineta, entre otras. También importan productos de otros orígenes, como almeja, merluza austral, langostino, camarón o salmón, todos ellos seleccionados por su alta calidad.

De este modo, el grupo logra cerrar el ciclo completo, desde la extracción en alta mar hasta la llegada al consumidor, aprovechando todas las sinergias del proceso pesquero.

Por su parte, Safricope, S.A., además de su actividad como frigorífico, desempeña un papel destacado en la comercialización mayorista de pescados y mariscos congelados. Fundada en 1969, ostenta la distinción de haber sido el primer frigorífico implantado en el puerto pesquero de Marín. Su éxito radica en una rigurosa selección de materias primas procedentes de distintos caladeros, unida a una apuesta constante por la innovación tecnológica y un estricto control de calidad.

Con una flota en permanente modernización y una larga experiencia como pioneros en el tratamiento de pescado a bordo, Grupo Pesmar opera hoy con algunos de los buques tecnológicamente más avanzados del sector, reafirmando su liderazgo en el mercado y su compromiso con la excelencia.