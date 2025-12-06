Referente logístico del comercio internacional de pescado congelado

La terminal de contenedores del Puerto de Marín (Termarín), gestionada por Pérez Torres Marítima, consolida su posición como un aliado estratégico para el sector del pescado congelado gracias a la modernidad de sus instalaciones y a una oferta logística capaz de responder con agilidad a las demandas del tráfico marítimo. Su localización privilegiada garantiza conexiones directas con las principales rutas internacionales así como un acceso óptimo a la red ferroviaria, autopistas y aeropuertos nacionales.

La terminal opera de forma continua entre las 7:00 y las 21:00 horas, con la posibilidad de ampliar horarios durante la noche, fines de semana y festivos. Sobre una superficie superior a los 100.000 m², dispone de acceso ferroviario directo, más de 500 enchufes para contenedores refrigerados, taller especializado, áreas de lavado y otros servicios orientados a ofrecer rapidez, flexibilidad y eficiencia.

Un grupo con más de seis décadas de trayectoria

Fundado en 1962, el Grupo Pérez Torres Marítima ha experimentado un crecimiento constante basado en la innovación y la excelencia en la gestión logística. En la actualidad, desarrolla su actividad en los principales puertos gallegos —Marín, Vigo, Ferrol, A Coruña, San Ciprián y Cariño—, así como en localizaciones estratégicas de Portugal como Aveiro, Leixões, Lisboa, Viana do Castelo y Figueira da Foz, además de contar con presencia en Shanghái. Esta red internacional sitúa al grupo como un referente global en servicios portuarios y logísticos, capaz de ofrecer soluciones integrales y competitivas en cualquier parte del mundo.

Su catálogo de servicios abarca operaciones portuarias, consignación de buques, gestión aduanera, almacenaje, forwarding, fletamento de buques, seafastening, transporte terrestre y soluciones logísticas a medida.

El Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) de Marín, que dispone de 10 bocas de inspección, coloca a Termarín entre las instalaciones portuarias más avanzadas del noroeste español. Además, el grupo cuenta con TT, su división de transporte nacional e internacional, con oficinas en España, Portugal, Francia y Alemania. Por su parte, PTM Ibérica, la filial portuguesa, incorpora una nueva Terminal de Contenedores en el puerto de Aveiro, además de una oficina en Leixões.