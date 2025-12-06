Puesta a punto del Auditorio de Marín para su próxima apertura

Tras más de dos años y medio de obra, iniciados en el verano de 2022, el Auditorio de Marín empieza por fin a lucir su aspecto final y se posiciona como uno de los grandes proyectos culturales que verá la luz a principios del próximo año.

Si el calendario se mantiene, el recinto abrirá al público durante el primer trimestre de 2026, completamente equipado y con una programación pensada para acercar el teatro, la música y otras disciplinas escénicas a la ciudadanía, convirtiéndose así en un nuevo motor cultural para el municipio.

La sala principal del edificio tiene capacidad para 550 butacas, con la posibilidad de aforarla a 200 para eventos con públicos más reducidos. Además, dispone de siete camerinos, un escenario de unos 220 metros cuadrados, un amplio vestíbulo y oficinas de turismo —incluida una oficina virtual con pantallas y herramientas de realidad aumentada—. El auditorio contará con cuatro aulas (tres de distintos tamaños y una de mayor amplitud para actividades multidisciplinares), dos aseos, una sala de audiovisuales y un área de almacenaje. En conjunto, la planta del edificio sumará cerca de 2.000 metros cuadrados.

Gracias a estas prestaciones, el Auditorio de Marín no solo incrementará notablemente la capacidad del municipio para organizar espectáculos de gran formato, sino que también pondrá a disposición de la ciudadanía espacios flexibles para iniciativas educativas, sociales y culturales que hasta ahora carecían de un entorno adecuado. Será, en definitiva, un pilar clave para dinamizar la vida artística y comunitaria, generando nuevas oportunidades de creación y participación.

De este modo, el nuevo Auditorio de Marín se consolida como una futura infraestructura cultural de referencia, con un diseño actual y adaptable que aspira a convertirse en un punto de encuentro para todo el vecindario.