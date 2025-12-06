El Puerto de Vilagarcía supera sus tráficos de 2024 a falta de un mes para terminar el año

El Puerto de Vilagarcía ha cerrado el mes de noviembre superando ya su cifra de tráficos portuarios del pasado ejercicio. Los datos, aún provisionales, indican que el movimiento de mercancías acumulado en los once primeros meses del año ascendió a 1.421.075 toneladas, mientras que el año 2024 se cerró con un tráfico total de 1.409.823 toneladas. A falta de un mes para acabar el año 2025, todo apunta a que el puerto arousano alcanzará nuevamente la cifra de 1,5 millones de toneladas movidas.

En la categoría de mercancía general, se han movido hasta el 30 de noviembre 747.017 toneladas, de las cuales 282.303 corresponden a los contenedores. Es muy destacable el buen comportamiento de la mercancía contenerizada, ya que se contabilizan a cierre de noviembre un total de 34.147 TEUs movidos, lo que supone un incremento porcentual de más del 15% con relación al año anterior. Es también la mejor cifra a cierre de noviembre desde 2019 para la terminal concesionada a Boluda y que opera con dos líneas: una que une Vilagarcía con varios puertos peninsulares y las islas Canarias, gestionada por la propia Boluda; y una que conecta el puerto con otros destinos europeos, el Cuba y Canadá, puesta en marcha por Nirint.

En la categoría de mercancía general destacan también las cifras de la primera línea Ro-Ro del puerto arousano. Se trata de un servicio semanal que conecta Vilagarcía con Róterdam y que aporta más de 140.000 toneladas a la estadística portuaria en sólo seis meses, ya que comenzó a funcionar a finales de mayo. El aluminio es el principal producto movido a través de este servicio Ro-ro.

En cuanto a otros productos encuadrados en esta categoría de mercancía general, el tablero –producido en Galicia y exportado desde Vilagarcía a varios destinos europeos- se encuentra en cifras muy similares a las del mismo periodo del pasado año.

En los graneles sólidos se han movido 356.115 toneladas, un 6,6 % menos que en el mismo periodo del pasado año. En esta categoría suben tanto el cemento (72.896 toneladas, + 9,87 %) como los productos encuadrados bajo el epígrafe “otros graneles sólidos”, que aportan 37.386 toneladas, frente a las 8.584 toneladas del mismo periodo del año pasado. Por el contrario, han descendido los tráficos de urea, cuarzo y cereales, si bien este producto se mantiene a la cabeza en el desglose de mercancías de esta categoría, con más de 100.000 toneladas.

Finalmente en la categoría de graneles líquidos se contabilizan un total de 317.943 toneladas, con un incremento del 30% con relación al mismo periodo del pasado año. Todos los productos encuadrados en esta categoría, con la excepción de la parafina, mejoran sus registros con relación a 2024, y el aceite, primer producto en este apartado por número de toneladas movidas, supera ya el total de toneladas con el que cerró el pasado ejercicio.

En la distribución de tráficos portuarios, la mercancía general supone el 52,6% de todo el movimiento de mercancías; los graneles sólidos representan un 25% del total, y los graneles líquidos, el 22,4%. Con relación al año pasado, la mercancía general continúa representando más de la mitad de todos los tráficos portuarios, pero aumenta ligeramente el peso de los graneles líquidos en esta distribución, mientras que disminuye el de los graneles sólidos.

Obras ferroviarias y de pavimentación

El puerto de Vilagarcía avanza en su modernización con la ejecución de la tercera fase del Ferrocarril a Ferrazo, obra de más de 1,6 millones de euros financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Los trabajos, a cargo de Vilor Infraestructuras SL, permitirán optimizar la intermodalidad marítimo-portuaria, conectando el muelle de Ferrazo mediante un vial alternativo que evita interferencias con el muelle de Comboa.

Paralelamente, se pavimentan 4.750 m² en el muelle de Ferrazo Norte, en un proyecto adjudicado a COVSA por más de 500.000 euros, mejorando las condiciones para las operaciones portuarias.