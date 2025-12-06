El Puerto de Marín registra un buen ritmo de movimientos y tráficos estratégicos

Hasta el mes de octubre, el Puerto de Marín registra ya cifras próximas a los 2 millones de toneladas en el tráfico de mercancías, manteniendo una tendencia claramente ascendente. Destaca el crecimiento de la mercancía general convencional (no contenerizada), impulsada por los tráficos de fruta procedente de Brasil, componentes eólicos, pesca congelada y productos siderometalúrgicos.

En el ámbito de la mercancía en contenedor, también se aprecia una evolución positiva, con incrementos en conservas, frutas y hortalizas y otros productos agroalimentarios. Esta diversificación confirma la capacidad del puerto para atender cadenas logísticas muy distintas de manera simultánea.

El ejercicio 2025 está siendo especialmente dinámico gracias a la variedad de tráficos que confluyen en sus terminales. Esta misma semana, por ejemplo, se completó la descarga de dos grandes graneleros con más de 100.000 toneladas de cereal, coincidiendo con la operativa de la línea regular de fruta desde Brasil, buques contenedores, frigoríficos, movimientos siderúrgicos y embarques de pasta de papel.

En cuanto al número de escalas, hasta octubre se registraron 416 buques mercantes, casi un 3% más que en el mismo periodo del año anterior, consolidando la confianza de las navieras en el puerto.

Paralelamente, en 2025 se están ejecutando importantes inversiones cofinanciadas con fondos europeos FEDER, FEMPA y MRR, entre ellas la renovación de los pilares y cubierta de la lonja, la primera fase de la automatización del ferrocarril y diversas actuaciones de eficiencia energética, como la renovación del alumbrado interior de la sede portuaria. Estas actuaciones refuerzan la modernización de las infraestructuras y el compromiso del Puerto de Marín con la sostenibilidad y la mejora continua.